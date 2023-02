L'aniversari '60 anys d'Al vent' mostra una selecció de la colecció d'art de Raimon a Xàtiva

Fins a 62 peces, moltes de les quals es desprenen de l’amistat forjada entre el cantautor Raimon i altres artistes de renom com ara Andreu Alfaro, Joan Miró, Artur Heras, Antoni Tàpies, Miquel Barceló, Rafael Armengol, Eduardo Chillida o Manuel Boix, es podran veure a Xàtiva en l’exposició ’60 anys d’Al vent’ que celebra l’aniversari de la cançó més emblemàtica del cantautor de Xàtiva.

Les peces són propietat del fons artístic de Raimon i Annalisa, que inauguren la mostra aquest dijous, al Museu de Belles Arts, prop del benvolgut carrer Blanc on va nàixer Raimon. Però aquestes obres són únicament una selecció de tot el conjunt que forma part de la donació que van signar fa uns anys per deixar-li a Xàtiva tot el seu llegat.

A més dels artistes anomenats també hi ha peces de Joan-Pere Viladecans, José Ortega, Josep Guinovart, Vicente Rojo, Julio González, Eduardo Arroyo, Ricard Vaccaro, Pere Alavedra, Antonio Saura, Josep Buyreu, Rafael Pérez Contel o l’escultora Madola.

“Han estat 60 anys en què, en paral·lel a la seua trajectòria musical, nombrosos artistes plàstics han volgut acostar-se, d’una forma o altra, a la figura de Raimon. Les relacions, més o menys profundes, han acabat conformant una col·lecció d’art composta per obres d’alguns dels noms més reconeguts del seu temps”, ha explicat el comissari de l’exposició, Pablo Camarasa, que ha destacat que “és una col·lecció que, a més, i precisament per estar conformada per obres d’artistes coetanis a Raimon, parla d’un moment concret de la història; parla del seu temps, de tot allò transcorregut des del sorgiment d’'Al Vent', fins als nostres dies”.

D'altra banda, l’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà ha destacat: “És la primera vegada que la nostra ciutat acull una exposició d’aquesta envergadura. Raimon i Annalisa han decidit que siga Xàtiva la capital de la celebració del 60 aniversari de l’edició de ‘Al vent’ i comencem a mostrar a la ciutadania el que suposarà eixe futur Centre Raimon d’Activitats Culturals, on es podran veure aquestes obres junt amb molts altres documents i treballs al voltant de Raimon. Aquesta exposició és un xicotet tast de tot el que podrem veure al futur CRAC”. L’alcalde de Xàtiva ha remarcat que la mostra no pot deslligar-se “d’un fet importantíssim per a la nostra ciutat com és la creació de la Fundació Raimon i Annalisa, la qual naix de la voluntat de cedir tot el seu llegat a la ciutat de Xàtiva”.

Finalment, la regidora de Cultura, Raquel Caballero, ha indicat que “aquesta exposició és molt especial perquè s’ha preparat per commemorar ‘Al vent’, tot un símbol de resistència contra el franquisme i un referent per a moltes generacions. Per a nosaltres, que Raimon i Annalisa decidisquen fer aquesta celebració a la seua ciutat, a Xàtiva, ens ompli de felicitat i serà tot un reclam per a vindre a veure l’exposició”.

L’exposició, amb entrada gratuïta, es podrà visitar a partir d’aquest dijous 16 de febrer fins el 19 de març. La inauguració es podrà seguir en directe a través de la pàgina de Youtube de l’Ajuntament de Xàtiva.