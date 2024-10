L’odissea de PichiAvo: deu anys de creacions entre l’urbà i l’art clàssic

La seua carrera artística va començar en solitari. Pichi (Juan Antonio) i Avo (Álvaro) es van conéixer al començament d’aquest segle, però no van ajuntar els seus camins fins al 2007, moment en què van començar una cerca incessant d’un estil propi. El 2020, van decidir muntar el seu propi estudi en la localitat de Mislata, punt de trobada que els va permetre expandir la seua llibertat de creació i treballar en més d’una obra alhora.

Llicenciats en Belles Arts i Disseny, sempre van apostar per l’espai urbà, creant una sinergia entre la història antiga i la vida moderna, un retorn al passat a través d’esprais i aerosols que caracteritzen les pintades contemporànies conegudes com a grafits.

Ara, el duo valencià ha complit el seu desig de plasmar en una antologia de 336 pàgines l’evolució del seu treball, i especialment aquesta part creativa que no s’aprecia en l’espai públic: “Hem volgut tindre un diari visual que recopilara tot el que hem fet fins al moment, i ensenyar també les obres originades en l’estudi, com l’escultura o els quadres”, expliquen.

Our Odyssey va nàixer després del resultat de més d’un any i mig de treball amb l’equip directiu i artístic. La picada d’ullet al clàssic d’Homer al·ludeix als seus continus periples en més de 25 ciutats nord-americanes i europees en què han deixat el seu propi segell creatiu en l’última dècada. Ells mateixos conten que el títol naix arran de diversos debats en què arriben a la conclusió que la seua temàtica naix principalment d’aquesta al·legoria que plasmen a la manera contemporània i que evoca aquest ardu recorregut dels textos clàssics amb el recorregut artístic: “Et trobes amb molts problemes i situacions i casualment l’Odissea són deu anys d’anada, els que hem creat, i deu més de tornada, que desitgem en un futur. Era una cosa molt relacionada i bonica d’esmentar”.

Encara que en el catàleg figuren 300 il·lustracions a color, els artistes expliquen que ha sigut “dur” triar quines havien d’aparéixer i quines s’excloïen. “Hem hagut de tirar del criteri i del gust, perquè era impossible abastar tot el que hem fet. Seria un llibre massa extens”. I afigen que, malgrat això, s’hi reflecteix l’evolució i la direcció creativa que han construït al llarg d’aquests anys.

“Totes les obres tenen una història darrere”

Cap racó per a plasmar el seu art s’ha triat debades. Crear el disseny de la falla de la plaça de l’Ajuntament de València el 2019, passar l’oceà per a pujar a una bastida a Toronto (el Canadà) o presentar Diaphasis, una línia de treball transgressora entre el carrer i les galeries d’art usant materials com ara marbre, algeps o acrílic i oli, han sigut algunes de les seues gestes per a “recordar-nos d’on partim” a través de l’street art.

“Per a nosaltres és important l’impacte sociocultural que poden tindre les nostres intervencions en determinats llocs o posar un punt de color a ciutats que són molt grises”, explica Pichi. A això, Avo suma una altra visió: “Venim del grafit i hi ha una part d’això que t’empeny a estar a tot arreu. Quan vam començar, volíem estar en tots els llocs i, a mesura hem crescut des del punt de vista artístic, ens hem fet més selectes”.

Tant Pichi com Avo veuen impossible destacar cinc obres per damunt de la resta. “Totes tenen una història darrere. Seria injust oblidar les altres”, confessen, i afigen que tindre un llibre físic és una cosa material que et fa “recordar els moments més bonics i mostrar el treball interior”.

Preguntats si alguna vegada s’han vist en l’obligació de paralitzar algun projecte, els artistes sentencien: “Les obres de forma romàntica mai estan acabades. L’espai públic et força a acabar-les”.

El catàleg, llançat amb la direcció editorial i d’art d’Antonio García Mora i Ángel Sanz Correa, estarà disponible pròximament a Amèrica del Nord, i avancen que faran una firma al final de novembre o el començament de desembre en Wynwood Walls, un museu d’art modern a la ciutat de Miami. A Espanya, l’edició ja està disponible tant en les llibreries com en la pàgina mateixa dels artistes.

Tornar al passat des de l’‘street art’

El duo agraeix el treball dels cinc integrants de l’equip que conviuen amb ells en l’estudi, encarregant-se de l’arquitectura i els models 3D, així com de la part directiva i creativa que ha permés tirar avant aquest projecte: “Hem confiat plenament en ells i hi hem connectat des d’un principi. Hem aconseguit un bon resultat. En aquests treballs necessitem gent més vàlida que nosaltres”.

Així mateix, els creadors anhelen que els espectadors se sorprenguen amb l’antologia i valoren les hores invertides en el projecte. “Volem realçar la cultura clàssica i recordar-nos d’on venim; i que la gent aprecie el grafit i no el veja com una cosa perjudicial. Hi ha milers d’artistes que han desenvolupat la seua carrera amb aquest art”.

El pròxim 7 de novembre, a les 19.30, la llibreria Bartleby obrirà les portes a la firma de llibres dels artistes valencians, mentre que a Madrid, PichiAvo es reuniran en la llibreria Grant, situada en el barri popular de Lavapiés, divendres que ve dia 25 a les 19.00.

En les seues obres, tant en espais privats com públics, intenten que aquesta essència peculiar que fusiona el tradicional amb el més modern no desaparega. Rostres grecoromans adornats amb colors vius creen una paradoxa i un món que, segons el duet, es “realimenta”. Sense l’existència de l’un, no podria sostindre’s l’altre, i viceversa.