D’abocador a parc d’energies renovables: la restauració de la Basseta Blanca de Riba-roja

L’abocador de la Basseta Blanca, a Riba-roja de Túria, va arreplegar els residus de l’àrea metropolitana de València durant deu anys, del 1986 al 1996 i s’estima que pot haver-hi enterrades més de tres milions de tones de residus. Però el futur d’aquestes 22 hectàrees de terreny passa per ser un referent de la sostenibilitat mediambiental amb la instal·lació d’un parc per a energies renovables i netes com la solar, l’eòlica o la hidroelèctrica.

La Basseta Blanca es va clausurar primerament el 1993 i, de manera definitiva, el 1996 arran d’un procediment judicial. Les faenes de segellament de l’abocador, que suposaran una inversió de més d’11 milions d’euros, acabaran el juny del 2025, i segons afirmen des de l’Ajuntament, “posen fi a un greu problema d’impacte ambiental per a Riba-roja de Túria”.

Des que van començar les faenes el març del 2023, l’aspecte de la Basseta Blanca ha canviat notablement, gràcies al pla de segellament i restauració aprovat pel govern del Botànic el 2016, que, dins de les seues competències autonòmiques, es va responsabilitzar del segellament i la restauració pel fet de considerar-lo un problema mediambiental greu.

Amb aquesta restauració es pretén revertir l’ús de la zona. El desembre del 2021, l’Ajuntament de Riba-roja de Túria va remetre al Servei de Residus de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental la cessió de les parcel·les per part dels propietaris, autoritzant la realització de totes les obres i les actuacions que calguera per a l’execució del projecte de segellament i restauració ambiental. “L’esforç polític i de la societat civil ha sigut clau per a aconseguir que la Basseta Blanca haja passat de ser un problema amb un gran impacte ambiental a una oportunitat de futur per al poble de Riba-roja”, subratlla l’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga.

Raga ha assenyalat que “és una de les obres d’enginyeria més importants de les fetes en el nostre municipi que obri la possibilitat de donar un ús relacionat amb la producció d’energies renovables, cosa per a la qual treballarem conjuntament amb la Generalitat Valenciana”.

En les faenes de restauració s’han fet demolicions, condicionament del terreny, talussos i drenatge de lixiviats, un dels grans problemes de la zona, especialment després d’episodis de pluges. Actualment, l’obra està en les últimes dues fases. Després de les faenes inicials de neteja i condicionament del terreny i reforç i conformació de talussos, es va dur a terme la impermeabilització a través de la instal·lació de geotèxtils per a afavorir el drenatge i geomalles per a reforçar el terreny.

Actualment, més de la meitat de l’abocador està ja acabat. L’última fase consistirà a establir les línies de drenatge, les instal·lacions elèctriques per al subministrament de llum i la recollida de gasos, per a la qual cosa s’ha previst una xarxa de desgasificació amb una torxa.

El termini de finalització de les obres és el juny del 2025. “A partir d’aquesta data s’obrin noves oportunitats per al desenvolupament, el foment i la inversió d’energies netes i renovables, que tinguen un retorn per al municipi de Riba-roja de Túria”, conclou l’alcalde Raga.