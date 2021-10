D’‘El Llit del Túria és nostre’ al ‘No a l’ampliació del port’: la societat civil valenciana torna a eixir al carrer

El moviment veïnal ‘El llit del Túria és nostre i el volem verd’ va sorgir en la dècada dels 70 amb l’objectiu de frenar el projecte del règim franquista pel qual, després de la catastròfica riuada del 1957 i el desviament consegüent del llit pel sud de València, es va decidir construir una autovia pel llit vell del riu que travessa la ciutat.

La forta resposta de la societat civil valenciana, encapçalada per la Coordinadora d’Associacions de Veïns, va aconseguir que es descartara finalment l’execució del vial coincidint amb l’inici de la Transició i que a principis dels anys 80, amb el socialista Ricard Pérez Casado com a alcalde, s’atenguera la reivindicació veïnal de crear el Jardí del Túria.

Va ser, sens dubte, un dels grans moviments ciutadans de la història recent de València, gràcies al qual la ciutat va guanyar un pulmó verd que s’ha convertit en referència i que gaudeixen les successives generacions.

Mig segle més tard, es repeteix la història amb l’ampliació del port de València, un projecte que ha generat una enorme resposta per part de la societat civil, entre altres coses, per la nul·la transparència, debat i participació que hi ha hagut, malgrat les seues enormes dimensions i externalitats, que ja s’han començat a veure amb la reculada de les platges del Saler en els últims anys. Una reculada que, si va a més, posaria en risc l’Albufera, segons afirmen experts com la geògrafa Eulàlia Sanjaume.

A més, hi ha dubtes legals sobre aspectes del projecte, com la vigència de la declaració d’impacte ambiental de l’any 2007 concedida sobre un projecte que no té res a veure amb l’actual i basada en una llei de l’any 1986 que ja no existeix. A més, la Fiscalia Anticorrupció i el Tribunal de Comptes investiguen l’operació traçada per possibilitar el trasllat de la terminal de creuers a les drassanes d’Unión Naval, un dels canvis introduïts en el projecte d’ampliació impulsat pel president de l’Autoritat Portuària de València (APV), el socialista Aurelio Martínez.

Tots aquests aspectes han propiciat que un total de 165 entitats veïnals, ecologistes i estudiantils s’hagen adherit a la manifestació convocada divendres a les 18.30 h a la plaça de Saragossa contra una ampliació portuària que a més rebutgen l’alcalde de València i mig Govern valencià, en concret Compromís i Unides Podem, perquè manca de garanties ambientals.

Sota el lema ‘Pensem global, actuem local: no a l’ampliació del port de València’, la Comissió Ciutat-Port i la Joventut pel Clima han convocat la mobilització, perquè consideren que es tracta d’un projecte que xoca contra la declaració d’emergència climàtica aprovada tant pel Govern central com per la Generalitat Valenciana. Entitats com la Federació d’Associacions de Veïns de València, la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (Fampa) o SEO Birdlife, donen suport a la protesta.

L’ampliació del port de València (el primer de la Mediterrània i el quart d’Europa en moviment de contenidors) suposarà duplicar-ne la superfície mitjançant una nova terminal de 134 hectàrees i la capacitat per a moure i emmagatzemar contenidors (actualment en gestiona 5 milions a l’any) i incrementar exponencialment la seua activitat quant a trànsit de vaixells i vehicles pesants, sense que hi haja estudis sobre les conseqüències ambientals d’aquests augments, tot això en un context d’emergència climàtica.

Un dels redactors de l’Informe d’Avaluació sobre Canvi Climàtic del Grup Intergovernamental d’Experts (IPCC), el director executiu de Carbon Project, Pep Canadell, va afirmar fa poc pel que fa a l’augment de capacitat de ports com el de València, que no hi ha alternatives a curt termini als combustibles altament densos dels vaixells i que aquests projectes van en contra de la lluita climàtica.