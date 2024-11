La DANA deixa ja 202 morts només a la província de València

Continua augmentant el nombre de víctimes mortals que ha deixat la DANA i ja són 202 les persones mortes segons ha confirmat el Cecopi (el Centre de Coordinació d'Emergències): “Continua el procés d'aixecament i d'identificació de les víctimes”. Les xifres són esgarrifosos i segueixen creixent cada jornada, amb centenars de desapareguts encara. L'Agència Estatal de Meteorologia ha advertit aquest divendres que l'alerta continua perquè la situació adversa encara no ha remès i s'espera que continuen les precipitacions durant tot el cap de setmana.

Els cossos sense vida que es van recuperant a les zones més afectades pel temporal (Paiporta, Picanya, Xiva, Utiel, Catarroja, Alfafar, Sedaví...) van arribant a poc a poc a Fira València després que l'Institut de Medicina Legal de la Ciutat de la Justícia de la capital valenciana s'haja vist desbordat davant de l'arribada constant de víctimes mortals. En aquest recinte s'ha habilitat una zona d'autòpsies i una altra de dipòsit per als cadàvers fins que aquests puguen ser identificats i lliurats a les famílies, tal com va confirmar la consellera de Justícia i Interior Salomé Pradas.

Les conseqüències d'aquesta tragèdia ja superen altres desastres naturals històrics com la 'pantanada' de Tous de 1982, provocada pel trencament de la presa al llit del Xúquer; el desbordament del riu Túria al seu pas per València el 1957, que va provocar la mort de 81 persones; o la riuada al càmping Las Nieves de Biescas, que va acabar amb la vida de 87 persones el 1996.

Moltes persones treballant

Milers de persones entre bombers, efectius dels cossos i forces de seguretat de l'Estat, membres de Protecció Civil, militars de la UME i de l'Exèrcit (unitats de Terra, Aire i Marina) o voluntaris que es desplacen a peu o amb bicicleta fins a les zones més afectades per treballar i donar un cop de mà en el que els siga possible (portar aigua, aliments, roba, treure fang, desenrunar, buscar supervivents, cossos...). Precisament, en algunes zones de més fàcil accés, com ara el barri de la Torre, a la ciutat de València, s'ha arribat a tallar l'accés per un excés de voluntaris. Pel que fa als militars, aquest divendres s'han sumat a les tasques de rescat 500 efectius de l'Exèrcit que s'afegeixen als 1.200 que ja hi havia a les zones afectades.

La situació a les zones afectades és realment complicada, amb una manca de subministraments per als veïns afectats: sense aigua corrent, sense aigua potable, sense possibilitat d'accedir a aliments i, en algunes poblacions, encara sense llum. Aquesta situació va portar algunes persones a haver d'entrar a supermercats afectats per la DANA per poder aconseguir proveir-se de productes bàsics, com l'aigua. Per això, molts ajuntaments han començat a repartir aigua pels carrers i porta a porta, alhora que sol·liciten a la ciutadania que façai un consum responsable i que no facen amuntegament.

39 carreteres tancades

Aquest divendres, 126 carreteres segueixen afectades a la Comunitat Valenciana com a conseqüència del temporal, i 39 de les quals romanen tancades al trànsit, tal com ha informat Emergències. Algunes de les carreteres tallades a la província de València són l'A-7 en diferents trams com a Sagunt, als polígons de l'Oliveral-Mas del Judge i l'AP7 a Carrasca; la N-322 al Pontón-Requena; a la intersecció amb l'AP7 i a la Masia del Raco-Cullera. També estan tancades la N-330 a El Terrazo-La Rinconeda (Utiel); la N-III a Sant Joan-Requena i Set Aguas-Buñol o la V-31 entre Silla i Forn d'Alcedo. Per part seua, la CV-50 al seu pas pel barranc Teulada a Vilamarxant s'ha obert al trànsit.

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha assenyalat només a les carreteres de titularitat de l'Estat a la província de València hi ha 80 quilòmetres afectats i ha destacat que ja s'han habilitat 25 milions en 24 hores per començar a reconstruir les carreteres més greument danyades per la DANA a la A-7, la N-330 i la N-322.

Polèmica per la resposta a l'emergència

Dimarts, quan es va produir la tragèdia, la Generalitat Valenciana va trigar a actuar i no va enviar l'alarma generalitzada als mòbils dels veïns de la província de València fins a les 20.12 hores, quan el barranc del Poyo, el Túria i el riu Magre ja s'havien desbordat i hi havia centenars de persones atrapades per l'aigua. El president Carlos Mazón ha defensat l‟actuació del Consell i ha insistit que en tot moment s‟han seguit els protocols i les indicacions de l‟Agència Estatal de Meteorologia -el cap de Climatologia de l‟Agència Estatal de Meteorologia a València afirmava que aquesta tragèdia exigeix examinar en què s'ha fallat, perquè ha mort gent “en zones on no plovia”-.

Mazón, que va assumir el 'comandament únic' de l'emergència dimarts a la vesprada, ha intentat descarregar la responsabilitat a l'Executiu i a Aemet, una teoria que també defensa el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Interior, per la seua banda, ha desmentit Mazón i Feijóo i ha recordat que els plans territorials de Protecció Civil són competència autonòmica.