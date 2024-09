La deixadesa del PP i Vox amb la transparència a València: sense publicar les despeses dels grups, de telefonia i del cotxe oficial

“El dia de la presentació d’aquesta reclamació, encara continua sense estar a disposició pública la informació relativa a les despeses dels grups municipals des del 17 de juny de 2023 fins al 31 de desembre de 2023, incomplint la normativa vigent. Sol·licite del Consell de Transparència que prenga les mesures oportunes perquè l’Ajuntament de València complisca la normativa sobre l’assumpte exposat”, exposa la regidora de Compromís en l’Ajuntament de València Lluïsa Notario en l’escrit que ha presentat davant el Consell Valencià de Transparència, organisme dependent de la Generalitat Valenciana, davant el que considera un retard injustificat de l’equip de Govern municipal del PP i de Vox en la publicació dels comptes dels diferents grups municipals corresponents al segon semestre del 2023, incomplint d’aquesta manera el reglament del ple.

Precisament de la comptabilitat publicada en el primer semestre de l’any 2023 corresponent al final del mandat passat va aflorar un forat de 17.000 euros en els comptes del grup municipal de Vox que va detectar l’interventor, que va instar la seua reposició, cosa que el partit d’extrema dreta va fer efectiva el mes de desembre passat.

Davant aquesta situació, l’edil va elevar una pregunta a la regidora d’Hisenda del PP, María José Ferrer San Segundo, que en la seua resposta emesa el 19 de juliol passat explicava que “a pesar que el termini per a remetre a la Intervenció General Municipal l’esmentada documentació justificativa finalitzava (...) el dia 14 de març d’aquest exercici, els grups municipals no han estat en disposició de presentar aquesta documentació fins al dia 20 de maig de 2024, data a partir de la qual el Servei de Comptabilitat Municipal ha pogut començar a fer lliurament dels informes i els documents comptables que en formen part, documents que són generats pel nou programa informàtic que ha calgut instal·lar per a la connexió pertinent a l’actual Sistema d’Execució Pressupostari SEDA”.

Per aquest motiu, afig la resposta, “havent finalitzat el lliurament de la documentació esmentada per part dels grups municipals el dia 8 de juliol passat, en aquests precisos moments estan fent-se les actuacions oportunes per a l’emissió del preceptiu informe que la Intervenció General Municipal efectua sobre la justificació de l’assignació esmentada per a procedir a la seua dació de comptes oportuna en el ple de l’Ajuntament i a la remissió posterior a la Secció de Transparència”.

La contestació, no obstant això, no convenç Notario i denuncia que “no s’explica de cap manera que el Govern de l’alcaldessa María José Català negue a l’oposició la informació de les despeses dels diners que l’Ajuntament assigna als grups municipals, una informació que tenen des de fa temps”.

Segons comenta, “l’única raó que ho explicaria és que vulguen amagar alguna irregularitat o despesa incòmoda que no volen que isca a la llum”. Per això, afirma: “Des de Compromís exigim que publiquen aquesta informació com diu la llei i que la ciutadania puga saber en què ens gastem els partits els diners públics. Catalá i el seu Govern ha demostrat en poc més d’un any que la pràctica de la transparència no està dins dels seus objectius obstaculitzant sistemàticament la informació no sols a l’oposició, impedint fer un seguiment de l’ús dels recursos públics, sinó també a la ciutadania”.

Per a Notario, “la integritat d’un Govern està íntimament lligada a la rendició de comptes i la transparència de l’acció, dit amb altres paraules, la transparència és un pilar fonamental per a combatre la corrupció”. La regidora valencianista recorda que no és la primera denúncia que presenten al Consell de Transparència: “No permetrem que l’Ajuntament de València siga de nou la finestra de pràctiques corruptes on es furten els diners de valencianes i valencians i el PP torne a posar València en el mapa de la corrupció i l’especulació”.

A més dels comptes dels grups municipals, l’equip de Govern del PP i de Vox continua sense publicar les dades sobre l’ús del telèfon mòbil corporatiu corresponents a aquest exercici. Les últimes dades publicades van ser del govern de Joan Ribó i els sis primers mesos de l’executiu del PP i de Vox, és a dir, fins a desembre del 2023. Sobre aquest assumpte i sobre l’ús dels vehicles oficials no s’ha publicat res l’any 2024.