La deserció d’una diputada de Vox deixa via lliure a José María Llanos per a fer-se amb el càrrec de portaveu en les Corts Valencianes

El fràgil equilibri intern en l’extrema dreta parlamentària en les Corts Valencianes ha saltat per l’aire. La deserció de la diputada Rebeca Serna, que va denunciar el menysteniment i el menyspreu per part de la direcció, ha propiciat que el sector de José María Llanos compte amb una àmplia majoria de parlamentaris que fins i tot podria comportar la substitució de l’actual portaveu Ana Vega, segons fonts del partit consultades per aquest diari. Així doncs, els llanistes tenen sis parlamentaris fidels davant dels tres adscrits al sector de Vega, tot i que en aquesta legislatura s’havia mantingut una tibant entesa cordial entre els dos blocs de cinc diputats cadascun.

El grup parlamentari de Vox ha experimentat una sagnia de baixes que va començar la legislatura amb l’eixida de David Muñoz, que en tot just cinc mesos va abandonar l’escó i va passar a ser sotssecretari d’Organització del partit d’extrema dreta a Castelló (col·locant de pas la seua dona en el grup parlamentari). La seua substituta va ser precisament Rebeca Serna. Li va seguir el metge Vicente Roglà, que va ser substituït per Miriam Turiel, fillastra de José María Llanos.

El doctor Roglá, la denúncia del qual per presumpte assetjament a una pacient va ser desestimada per la Fiscalia, es va mantindre a una certa distància de tots dos blocs, encara que les seues topades freqüents amb Llanos el van acostar a Ana Vega. Amb la seua eixida, Vega va perdre un altre suport. Amb la recent eixida de Rebeca Serna al grup de no adscrits, en què estarà acompanyada pels exdiputats de Ciutadans, els llanistes es fan amb el control del grup parlamentari en la pràctica. Serna va denunciar en una carta enviada a la militància que en el grup parlamentari ultra “no s’actuava amb claredat ni transparència”. “Hi havia reunions d’amagat”, afig.

Encara que perden quasi 30.000 euros anuals de la subvenció variable que la cambra autonòmica atorga a Vox per diputat i que inclou també 1.077 euros per a la contractació de personal.

El sector d’Ana Vega

La síndica de Vox manté actualment dos suports: els diputats Miguel Pascual i David García, responsable del sindicat patrocinat pel partit ultra. Ana Vega és un dels càrrecs més pròxims al dirigent Javier Ortega-Smith, amb qui va col·laborar en l’equip jurídic del judici del procés en el Tribunal Suprem. La bona relació amb Ortega-Smith, que fins i tot va assistir al seu casament, ha permés a Vega navegar en les turbulentes aigües de la branca valenciana de Vox.

Els ‘llanistes’

José María Llanos, president provincial de Vox després d’un polèmic procés de primàries, compta amb el suport incondicional de la diputada castellonenca Llanos Massó, el lideratge de la qual a Castelló s’ha vist afectat per un rastre de dimissions i topades polèmiques amb la militància; de María Ángeles Criado, que assisteix religiosament tots els dies a missa de 12 en una església pròxima a les Corts Valencianes, de José Luis Aguirre, de perfil moderat, i de Miriam Turiel, fillastra del dirigent de Vox. La parlamentària Ana María Cerdán és l’única alacantina que s’adscriu al sector de Llanos.

El nou equilibri en el grup parlamentari dona peu a escapçar a Ana Vega com a síndica del grup parlamentari, un objectiu anhelat pels llanistes. “Més tard o més prompte, ho faran”, adverteix una font del partit ultra.