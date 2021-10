Despeses a Andorra en Cap d’Any i fins i tot del veterinari: la vida a tot drap amb la targeta ‘black’ d’un excàrrec del PP

El dissabte 1 de gener de 2011, el director general llavors de Vaersa (Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus SA), Felipe Espinosa, va usar la Visa Or de l’empresa pública en una botiga d’esquí d’Andorra. En restaurants, fonamentalment en el del club social de la urbanització on resideix, es va gastar en àpats durant els caps de setmana 54.000 euros. També va abonar més de 6.000 euros en un concessionari de Jaguar. Espinosa s’asseu dilluns en el quart judici que afronta acusat per un presumpte delicte continuat de malversació de cabals públics.

Un informe de la Intervenció de la Generalitat Valenciana repassa detalladament l’ús que va donar a la seua targeta black. La Visa feia fum, segons han enumerat la fiscal i l’advocat de la Generalitat. L’ex-director general de Vaersa va arribar a traure fins a 48 vegades bitllets de 500 euros en caixers automàtics, una mecànica molt similar a la utilitzada en el cas Emarsa. En total, el ministeri públic considera que Espinosa es va gastar 105.397 euros sense justificar. Va carregar despeses fins i tot del veterinari.

La seua defensa, no obstant això, considera que la dedicació d’Espinosa a l’empresa era completa: els set dies de la setmana. Amb una “honradesa extrema”, l’alt càrrec, nomenat pel PP al capdavant de Vaersa, necessitava organitzar reunions durant el cap de setmana en els restaurants pròxims al seu domicili, situat a Puçol, ja que passava tota la setmana de reunions i visites, sempre per a augmentar la clientela de l’empresa pública i crear així més llocs de treball.

El lletrat, que ja va treballar per a Vaersa durant l’etapa d’Espinosa, assegura que l’alt càrrec no el va convidar ni tan sols a un café. “Aquesta honradesa em consta que és portada a l’extrem”, ha assegurat l’advocat als membres del jurat.

L’argumentari de l’exalt càrrec ressalta que les despeses eren conegudes “amb llum i taquígrafs” per l’empresa pública. De fet, ha al·ludit als quatre consellers del PP de qui depenia successivament l’empresa pública i que, a parer seu, van avalar les despeses: Esteban González Pons, José Ramón García Antón, Juan Cotino i Isabel Boing.

A més, considera que ningú li va donar instruccions sobre la Visa Or quan es va incorporar a la direcció de la mercantil. El lletrat ha acusat el Govern autonòmic del Pacte del Botànic d’“anar a mata-degolla” contra el seu client, ja que les despeses jutjades (les que no han prescrit) es remunten al 2011.

“No és un càrrec polític ni ha tingut cap carnet”, afig. En definitiva, Espinosa va fer un “ús consentit, beneït i liquidat” de la targeta de l’empresa. Les despeses van passar sis filtres, segons la defensa, incloent-hi la Sindicatura de Comptes, l’organisme autonòmic que vetla pel bon ús de l’erari.

La fiscal: “És per a donar-li la medalla al mèrit del treball”

La fiscal, per contra, recorda les tres condemnes que arrossega l’acusat: “No és un cas aïllat aquesta malversació”, remata. “Les víctimes del delicte comés per Espinosa som tots”, va indicar la representant del ministeri públic davant el jurat. La fiscal es va preguntar si Espinosa “treballava en el club d’Alfinac on vivia” i fins i tot va fer broma amb la tesi de la defensa segons la qual el director de Vaersa llavors treballava els set dies de la setmana. “És per a donar-li la medalla al mèrit del treball”, va dir davant la mirada inquieta de l’acusat.

El lletrat de l’Advocacia de la Generalitat Valenciana va recordar que un alt càrrec ha de justificar les despeses en àpats (com a mínim amb qui es reuneix o els temes a tractar) i va destacar les despeses detectades per la Intervenció que xoquen amb les tesis de la defensa. Així doncs, l’1 de gener de 2011, dia de Cap d’Any, Espinosa va carregar despeses en una botiga d’esquí d’Andorra.

L’informe de la Intervenció va detectar que l’ex-director general de Vaersa va gastar la targeta en restaurants 89 vegades un dissabte o un diumenge. “Constitueix un acte de lucre personal en perjudici de la mercantil publica”, considera l’Advocacia de la Generalitat. L’home també va registrar 17 anotacions comptables en El Corte Inglés, en un centre veterinari, en Leroy Merlin i en Consum.

Encara que la situació d’Espinosa és enormement delicada, amb tres condemnes i una petició de sis anys de presó, té un avantatge, i és que la responsabilitat penal per la major part de les despeses irregulars ha prescrit. De fet, segons va explicar el seu advocat, el germà de l’acusat ha aportat els 19.000 euros que no s’inclouen en el període prescrit (“sense que supose assumir cap responsabilitat penal”, va aclarir el lletrat).