Antifrau detecta que un aspirant a tècnic de l’Ajuntament de Xest va intervindre en l’aprovació de les bases

L’Agència Valenciana Antifrau (AVA) ha detectat, arran d’una denúncia rebuda en l’organisme, que un aspirant a tècnic a l’Ajuntament de Xest, governat pel PSPV-PSOE, va participar en la tramitació de l’expedient per a la selecció per torn lliure d’una plaça de tècnic de l’Administració general (TAG) de l’oferta pública d’ocupació corresponent al 2021 i el 2022. El nom de l’aspirant figurava, en qualitat d’autor, en les metadades del document que contenia les bases de la plaça. L’aspirant treballava des del final del 2021 en el consistori enquadrat en el programa Avalem Joves, destinat a subvencions per a la contractació de menors de 30 anys per part d’entitats locals valencianes, i no va ser fins uns set mesos després que va decidir participar en el procés selectiu de tècnic.

Antifrau, un organisme dirigit actualment per Eduardo Beut, al·ludeix a un informe jurídic extern de l’Ajuntament de Xest que conclou que el postulant va participar en la tramitació de l’expedient de provisió de places de TAG en el consistori “quan tenia un innegable interés en aquest procediment, com demostra que prenguera part immediatament després d’aprovat com a aspirant a aquest”. L’informe conclou que “hauria d’haver-se abstingut en la tramitació de l’expedient”.

I, encara que va comunicar la seua abstenció en el moment en què va decidir presentar-se al procés selectiu i “se’n va eixir de l’expedient”, no consta “escrit en què haja posat de manifest aquesta abstenció”. “En la data en què se n’ix de l’expedient, no sols s’havien donat com a definitives les bases per part de la Secretaria General, sinó que aquestes s’havien aprovat per la mesa de negociació”, afig l’informe jurídic. A més, entre el 5 i el 10 d’agost de 2022, “torna a intervindre en l’expedient, tot i haver-hi ja formalment causa d’abstenció en aquest”. L’aspirant al·lega que se’l va requerir per part dels seus superiors per a tasques d’impuls a diversos expedients, entre els quals el de les places, per estar altres funcionaris en període vacacional.

També recorda que un informe de l’Ajuntament de Xest va establir que les bases havien sigut elaborades pel secretari general del consistori. Segons el parer del secretari municipal, no hi havia “cap obstacle ni impediment” per a la continuació del procés selectiu amb la participació de l’aspirant, que sosté que no es pot atribuir l’autoria d’un document administratiu a qui hi figura com a “mer” autor.

Les bases del procés selectiu, segons abunda l’informe jurídic extern, tenien un “contingut discrecional” per a la definició dels temes del programa, cosa que “determina” que l’aspirant coneguera el temari “abans que els seus oponents”. Aquest és un gran avantatge que posa en qüestió els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, desequilibrant les opcions dels aspirants“, explica l’informe. ”Per modesta que siga“, la seua intervenció en l’aprovació de les bases ”ha tingut efectes sobre el resultat final del procés“.

Així doncs, el “fet d’haver tingut coneixement de les bases (...) hauria d’haver sigut motiu suficient” perquè no s’haguera presentat com a candidat a obtindre una de les dues places oferides per oposició lliure. Això sí, la circumstància tan cridanera no invalida el procés selectiu, segons conclou l’informe jurídic aportat per l’AVA.

L’al·ludit, que va començar a prestar els seus serveis a l’Ajuntament de Xest al final del 2021, va al·legar que es va limitar a crear l’expedient mentre treballava contractat en el marc del programa Avalem Joves, “seguint instruccions precises dels seus superiors”. Així doncs, l’aspirant es va limitar a transcriure les bases per al procés selectiu d’un altre ajuntament i no va ser fins a juliol del 2022 que es va plantejar presentar-se a la plaça. “Fins a aquesta data no podia tindre gens d’interés especial ni rellevant sobre les bases ni sobre l’expedient, ja que era un més dels múltiples expedients que gestionava la Secretaria General”, indica.

Quan va comunicar als seus superiors la decisió, l’aspirant va procedir a desassignar-se de l’expedient, “per considerar èticament i moralment que no havia de romandre-hi”. Les al·legacions del postulant recorden que l’Ajuntament de Xest és una “entitat local menuda” i que “ningú” li va comunicar que havia de formalitzar la decisió per escrit. “Cap funcionari de la corporació va plantejar formalment la meua abstenció o recusació, ni es va instar cap mena de qüestió incidental, i no va ser fins gairebé a la finalització del procés selectiu, i quan tenia una puntuació suficient per a optar a una de les dues places, que comencen a plantejar-se aquestes qüestions”, afirma.

“Mal inestimable” a la seua carrera professional

La denúncia davant l’AVA li ha causat, afirma, un “mal inestimable” al seu honor, reputació i carrera professional. “En tot moment vaig actuar de manera diligent i seguint instruccions dels meus superiors”, destaca. L’aspirant a la plaça també expressa la seua “perplexitat i sorpresa” amb la “suspensió de facto” del seu nomenament per no haver-hi hagut “cap impugnació ni reclamació” sobre l’expedient. “Aquesta part manifesta la seua disconformitat total amb el fet que s’haja produït la crida al segon seleccionat i proposat per a nomenament per l’OTS [Òrgan Tècnic de Selecció] mitjançant un anunci de data 7 d’agost de 2023, sense haver-se produït el meu nomenament”, afig.

L’aspirant es reserva el dret a exercir accions legals en defensa dels seus interessos i afirma que la inexistència de resposta de l’Ajuntament de Xest al seu escrit d’al·legacions i a les seues sol·licituds de documentació “es consideren una mostra més de la indefensió generada” i d’un “menyspreu absolut” a les garanties legals i drets que l’assisteixen. Així doncs, considera que “es pretenen perjudicar” els seus interessos legítims.

Antifrau no qüestiona que “realment complira les instruccions dels seus superiors sense tindre cap mena de poder de decisió sobre el contingut de les bases” i recorda que el procediment seguit per l’Ajuntament de Xest “conté informes contradictoris” i, a més, el consistori no ha resolt “motivadament” alguna de les al·legacions plantejades.

L’AVA retrau els “criteris contradictoris” entre la Secretaria i la Intervenció municipals. Això sí, conclou que és un “fet incontrovertible” que va tindre accés a l’expedient i coneixement del contingut de les bases abans que la resta dels aspirants al procés selectiu, “aspecte que afecta el principi d’igualtat”.

Antifrau no és una “via alternativa a la jurisdicció contenciosa”

L’informe d’Antifrau recorda que l’organisme no té la competència de dirimir conflictes únicament jurídics quan de les postures mantingudes no es desprén cap situació de possible frau o corrupció. Així doncs, l’AVA “no pot substituir o plantejar-se com una via alternativa a la jurisdicció contenciosa administrativa per a resoldre qüestions de discussió de gran importància únicament jurídica, amb independència dels arguments de cadascuna de les parts”, afirma l’informe.

D’acord amb el fet que les administracions públiques tenen l’obligació de resoldre aquesta mena de qüestions, Antifrau es limita a recomanar a l’Ajuntament de Xest que finalitze el procediment “de manera motivada” si considera que, si escau, s’ha produït la fallida del principi d’igualtat amb efectes de nul·litat de ple dret.

En aquesta tessitura, hauria d’iniciar un expedient de revisió d’ofici per nul·litat dels actes administratius viciats, ja que la responsabilitat que els processos selectius encaixen en els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat és del consistori (i no d’Antifrau).