La Diputació d’Alacant externalitza l’auditoria de la comptabilitat del PP que va denunciar Compromís en Anticorrupció

La Diputació d’Alacant, governada pel PP i Ciutadans, ha adjudicat un contracte d’auditoria a la consultora Faura Cases, per 13.915 euros, perquè analitze la comptabilitat dels grups en la institució provincial entre el 2015 i el 2019. Compromís ha denunciat la comptabilitat pretesament opaca del grup popular en la Diputació i transferències sense justificar de fons al partit per més de 446.000 euros al partit. La Fiscalia Anticorrupció investiga la destinació d’aquests fons, així com el buidatge del compte bancari del PP després de la dimissió de José Joaquín Ripoll, tal com va destapar aquest diari.

La maniobra pretén, segons la formació valencianista, evitar que es facen públiques les factures de les despeses, que fins al moment no s’han justificat. El grup popular va rebre ingressos per valor d’uns 930.000 euros de la Diputació d’Alacant entre el 2007 i el 2019. En el període que auditarà la consultora externa, la legislatura anterior, hi ha ingressos sense justificar del grup popular al partit per més de 446.000 euros.

Compromís va denunciar davant la Fiscalia Anticorrupció, pels presumptes delictes de malversació i falsedat documental, els transvasaments de fons. El ministeri fiscal manté obertes diligències d’investigació penal sobre la destinació de les despeses i sobre el compte en la CAM buidat quan va dimitir Ripoll.

La consultora seleccionada ha participat en jornades organitzades per la Diputació d’Alacant i també va fer el control financer de l’Ajuntament de Benidorm, governat pel popular Toni Pérez.

Compromís ha presentat un recurs de reposició contra la contractació externa de l’auditoria, “que tracta de donar cobertura a la negativa reiterada per part del grup popular a presentar els documents comptables que justifiquen les despeses subvencionades en un període en què ja hi havia un reglament en vigor [a partir del 2014]”.

El grup popular en la institució provincial, apunta el recurs, tenia l’“obligació de conservar les factures i els registres comptables que reflectiren la imatge fidel de les despeses sufragades amb la dotació econòmica que la Diputació d’Alacant li assignava”. Així doncs, l’externalització de l’auditoria és una “argúcia jurídica manifestament il·legal”, afig.