La Diputació de València destina 763.000 euros a l’exhumació de fosses de víctimes del franquisme

La delegació de memòria històrica de la Diputació de València, que dirigeix el diputat Ramiro Rivera, ha presentat el pressupost per a aquest 2021 en una reunió telemàtica amb ajuntaments i representants d’associacions de familiars de represaliats per la repressió franquista de postguerra. Rivera ha agraït al president de la institució provincial i a les associacions la seua implicació i ha destacat que el pressupost del seu departament s’ha estabilitzat al voltant del milió d’euros anual (va començar el 2016 amb 356.000 euros i no ha parat de créixer des de llavors). Així doncs, la institució provincial destina el 69% del seu pressupost per a memòria històrica a finançar exhumacions de fosses comunes, entre les quals en destaquen unes quantes del cementeri de Paterna.

El responsable de la delegació de memòria històrica, Francisco Sanchis, ha desglossat el pressupost per al 2021, d’1.106.300 euros. D’aquesta quantitat, 350.000 euros ja estan compromesos per actuacions iniciades l’exercici anterior i que acaben aquest 2021. El 69% del total del pressupost (763.347 euros) es destina a finançar exhumacions, a través subvencions a associacions de familiars i institucions sense ànim de lucre i a mancomunitats per a les exhumacions i les identificacions genètiques de les restes dels afusellats. Un 18% del pressupost es destina a reinhumacions, condicionament i restauració d’edificis i instal·lació d’elements testimonials.

La Diputació també destina el 8% del seu pressupost de memòria històrica a projectes propis, com la memòria a les biblioteques (que assorteix de bibliografia les biblioteques valencianes), la mateixa pàgina web de la delegació, l’edició de llibres o la realització de bases de dades sobre afusellats i treballadors esclaus. Un altre capítol del pressupost destina el 5% a altres projectes, com l’arxiu de la memòria oral o els documentals que coprodueix la institució provincial.

“El gros dels nostres pressupostos va destinat a projectes que ens presenta la ciutadania i les entitats locals”, ha destacat Sanchis, que també s’ha referit a la concessió de premis per a projectes de memòria històrica en centres d’educació secundària.

La Generalitat destina 450.000 euros a retirar vestigis franquistes

El finançament de projectes de memòria històrica va més enllà de la Diputació de València. La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica ha convocat dimarts la concessió de subvencions destinades a entitats locals, mancomunitats, entitats i associacions sense ànim de lucre per a la realització d’actuacions relacionades amb la memòria històrica i democràtica valenciana, la posada en valor dels llocs de la memòria i la retirada de vestigis de la Guerra Civil i la dictadura franquista durant el 2021.

Aquestes ajudes, que ascendeixen a 450.000 euros, s’orienten a la salvaguarda, el coneixement i la difusió de la “història de la lluita dels valencians i valencianes pels seus drets i les seues llibertats democràtiques”, en el període que va des de la proclamació de la Segona República Espanyola, el 14 d’abril de 1931, fins a l’entrada en vigor de l’Estatut d’Autonomia, el 10 de juliol de 1982, “en nom de la promoció de la convivència i de l’augment en la qualitat de la vida democràtica”.

Entre les actuacions previstes en la convocatòria d’ajudes es recull la posada en valor dels llocs de la memòria mitjançant la instal·lació d’elements testimonials en reconeixement d’edificis, llocs i espais geogràfics vinculats a la memòria històrica, per haver-hi ocorregut algun tipus d’actuació o esdeveniment en el període comprés entre l’esclat de la Guerra Civil i la fi de la dictadura.

Així mateix, s’inclou la retirada dels símbols franquistes així com la substitució del nomenclàtor dels carrers que incomplisquen el que s’estableix en els preceptes esmentats. També es preveu la realització d’informes, estudis i projectes que impulsen la identificació, la localització i la recuperació d’edificis, llocs, monuments o vestigis de la memòria democràtica o la difusió i la revaloració d’aquests.