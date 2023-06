El diputat més jove de Vox en les Corts Valencianes: dels homenatges falangistes a José Antonio a la cambra autonòmica

El diputat més jove de Vox en les Corts Valencianes, José Muñoz Salvador, de 29 anys, ha participat en la mesa d’edat de la sessió de constitució de la cambra autonòmica que ha designat Llanos Massó la segona autoritat de la Comunitat Valenciana, arran del pacte entre el partit ultra i el PP de Carlos Mazón. Muñoz ha exercit com a secretari de la mesa d’edat amb una polsera amb els colors de la bandera rojigualda i vestit amb americana de color blau. Això sí, en un to blavós més clar que la camisa que vestia en els actes falangistes en què participava abans d’incorporar-se a Vox. I és que el diputat més jove de l’extrema dreta en el parlament valencià no oculta en les seues xarxes socials l’admiració que professa pel fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera (Madrid, 1903 - Alacant, 1936) ni la seua defensa del Valle de los Caídos.

El diputat, tal com va revelar elDiario.es, va participar en els tradicionals homenatges de Falange al fundador del partit d’extrema dreta coincidint amb l’aniversari de la seua mort, el 20 de novembre de 1936. Abillat amb la clàssica camisa blava falangista i amb una boina, José Muñoz Salvador portava una corona de flors que els ultres depositen en un túmul dedicat a José Antonio al cementeri d’Alacant. El jove era el número sis de Vox en la llista autonòmica per Alacant per a les eleccions autonòmiques del 28M passat.

Al cementeri d’Alacant, encara perviu una làpida amb els colors joseantonians a pocs metres de les fosses comunes de les víctimes del franquisme. Es tracta d’un lloc habitual de peregrinació de les manifestacions falangistes, que cada any reuneixen un grapat de nostàlgics de la dictadura.

José Muñoz Salvador glossava en el seu compte de Facebook cites de José Antonio Primo de Rivera juntament amb diverses fotos seues en una visita al Valle de los Caídos, el mausoleu franquista de què va ser exhumat el cos del fundador de Falange. En un missatge penjat el 9 d’octubre de 2022, Muñoz indicava: “La creu no es toca”, en referència al vestigi que corona el Valle de los Caídos.

Sotssecretari d’Organització i de Joventuts de Vox

El candidat autonòmic ha detingut diversos càrrecs en Vox de la província d’Alacant. Muñoz ha sigut sotssecretari de les joventuts a Alacant i sotssecretari provincial d’Organització de la formació ultra.

També ha sigut assessor del grup municipal de Vox a l’Ajuntament de Mutxamel. En les llistes per Alacant per a les eleccions autonòmiques del 2019, figurava en el lloc número 14 de la candidatura.