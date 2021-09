El director general de Política Lingüística denuncia que la seua declaració en valencià en la instrucció "s'ha malinterpretat"

La defensa de Rubén Trenzano, director general de Política Lingüística, que se senta aquest dimarts en el banc dels acusats davant la secció cinquena de l'Audiència Provincial de València per un presumpte delicte de falsedat de document públic oficial, ha invocat la coneguda 'doctrina Botín' per a intentar anul·lar el judici. Trenzano, de Compromís, és el primer càrrec públic acusat en un procediment derivat de les presumptes irregularitats per les ajudes a les empreses de Francis Puig, germà del president de la Generalitat.

La lletrada de Trenzano, Susana Boix, ha demanat la nul·litat del judici oral, dictat pel titular del Jutjat d'Instrucció número 9 de València, al·legant que el Ministeri Fiscal demana l'absolució i només resta l'acusació particular, exercida pel Partit Popular. "L'acusació popular s'ha comportat de manera exquisida en tota la instrucció", ha dit el lletrat del PP, Víctor Soriano.

El fiscal, no obstant això, ha resolt la qüestió explicant que la doctrina Botín va ser matisada per una sentència del magistrat Manuel Marchena que ve a deixar en mans del tribunal "discernir" si l'acció popular és fundada o no. Així les coses, el tribunal ha decidit continuar amb la vista.

En donar la paraula a Trenzano, el tribunal he preguntat a l'acusat en quina llengua prefereix declarar, en valencià o en castellà. L'alt càrrec ha reconegut que se sent més còmode parlant en castellà però ha assegurat que la seua declaració en valencià durant la instrucció "s'ha malinterpretat". A pesar que va declarar en valencià, el fiscal ha remarcat que la transcripció de la declaració figura en castellà. També ha recordat que no va haver-hi intèrpret durant la seua compareixença davant el jutge instructor. Al final, Trenzano ha optat per declarar en castellà.

La causa pretén establir si la resposta que va donar Trenzano a la diputada popular Eva Ortiz sobre el control de les subvencions a dues empreses de comunicació del germà del president de la Generalitat Valenciana suposa una presumpta falsificació de document públic.