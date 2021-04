Dues entitats públiques recuperen 1,6 milions d’euros dels més de 20 millions robats en la depuradora de València en època del PP

El cas Emarsa va suposar un saqueig monumental de la depuradora de Pinedo, que dona servei a València i la seua àrea metropolitana, per part dels càrrecs directius nomenats pel Partit Popular valencià. Una autèntica trama dedicada en cos i ànima a escurar els comptes públics de dues empreses públiques –l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals (Epsar), dependent de la Generalitat Valenciana, i l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (Emshi)– de què els màxims responsables de llavors compleixen llargues penes de presó confirmades pel Tribunal Suprem. En paral·lel a les sentències penals, els responsables del fenomenal robatori també han sigut condemnats a tornar un total de més de 20 milions d’euros, segons el Tribunal de Comptes.

Totes dues entitats han aconseguit recuperar, de moment, 1,6 milions d’euros com a perjudicades i ara persegueixen quedar-se amb el patrimoni dels responsables del saqueig. Durant el procediment, totes dues entitats públiques van acordar un repartiment de les indemnitzacions (un 45% per a l’Emshi i un 55% per a l’Epsar). Així doncs, l’entitat metropolitana ha aconseguit ingressar fins al moment quantitats que sumen 770.517,06 euros.

L’equip jurídic de l’entitat metropolitana va aconseguir a més que es reconeguera a l’Emshi el dret al cobrament de les costes del procediment, una quantitat que han aconseguit recuperar d’alguns dels condemnats que van arribar a un pacte. Pel que fa als condemnats que no van entrar en l’acord, l’Emshi es prepara per taxar les costes i cobrar-les.

Del total de la quantitat saquejada, 10,5 milions, a més dels interessos, les costes i els costos de liquidació, aniran a parar a l’Emshi, segons el repartiment acordat per les entitats públiques dedicades a la gestió i la depuració de l’aigua. Així doncs, la justícia ha embargat immobles, finques rústiques, vehicles, participacions socials i comptes bancaris als condemnats.

Alguns dels condemnats, entre els quals destaquen l’exgerent de l’Epsar, José Juan Morenilla, i Enrique Crespo, exvicepresident de la Diputació de València i expresident d’Emarsa, o Esteban Cuesta, exgerent, posseeixen un patrimoni immobiliari important que inclou finques rústiques, industrials o urbanes, garatges i trasters i fins i tot apartaments a Andorra, lloc de destinació d’alguns dels fons públics blanquejats per la trama corrupta.

Les entitats públiques víctimes del descomunal saqueig han acordat iniciar la via de constrenyiment, per la qual cosa els béns immobiliaris aniran executant-se per cobrar les quantitats degudes.

La regidora de l’Ajuntament de València i presidenta de l’Emshi, Elisa Valía, reconeix que el procés de recuperació dels diners saquejats és lent pels embargaments als condemnats dels béns que conserven a nom seu. “Costa molt d’esforç, estem en això i confiem de poder recuperar tots els diners robats”, assenyala Valía. “Ara mateix és poc, però tenim previst reinvertir-ho en el subministrament d’aigua en alta”, explica la presidenta de l’Emshi.