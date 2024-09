Un edil del PP d’Albaida estavella un cotxe contra tres bol·lards, però la Policia Local l’eximeix del control d’alcoholèmia

El regidor de Cultura d’Albaida, Roberto López (PP), va atropellar amb un vehicle dissabte passat de matinada, cap a les 00.30, fins a tres bol·lards de seguretat situats en la vorera d’un carrer cèntric del municipi. Arran de l’incident, s’hi va personar la Policia Local, però no va fer a l’edil cap control d’alcoholèmia.

Cal recordar que el control d’alcoholèmia després d’un accident és potestatiu de l’autoritat, però, segons fonts policials consultades per elDiario.es, a causa de la gravetat de la col·lisió, aquest és un cas en què s’hauria d’haver fet aquesta prova d’alcoholèmia.

Els fets han sigut confirmats per l’alcalde de la localitat, Juan Carlos Roses (PP) a elDiario.es, i han sigut denunciats inicialment per Compromís, que ha acusat l’edil de poder haver protagonitzat l’incident per conduir en condicions no adequades.

La formació valencianista assenyala que López “va participar aquest dia mateix en una jornada festiva, el dinar de germanor dels Moros i Cristians d’Albaida”, en què, asseguren les mateixes fonts, va estar “més de nou hores de festa”. Compromís acusa Roberto López d’aconseguir que la Policia Local no requerira la guàrdia civil perquè li feren el control d’alcoholèmia.

Compromís demana la dimissió

El portaveu de Compromís, Alejandro Quilis, ha demanat la dimissió immediata de López i que es depuren responsabilitats. “És un escàndol que haja pogut haver-hi un pretés tracte de favor o probable abús de poder per part del regidor de govern del PP en una qüestió tan greu”.

En aquest sentit, Quilis està recollint totes les actes policials i la documentació necessària per a emetre accions legals en cas que fora necessari. “No permetrem que el Partit Popular d’Albaida pense que està per damunt de la llei”.

D’altra banda, des de Compromís afirmen que el govern municipal, encapçalat pel popular Juan Carlos Roses, “el dilluns a primera hora del matí va ordenar la retirada dels pilons caiguts i la reparació de la vorera”. “És vergonyós que el PP tracte de tapar l’accident reparant d’urgència la destrossa mentre altres pilons que estan uns pocs metres més avall del punt de l’accident ja fa mesos que estan sense reparació”, ha destacat Quilis.

“Es va despistar, perquè va saludar un amic”

L’alcalde d’Albaida, Juan Carlos Roses, ha afirmat que la versió de Roberto López és que “es va despistar, perquè va saludar a un amic i va xocar”, atropellant els tres bol·lards al llarg de més de sis metres de longitud sobre la vorera. Afig també que va ser el regidor mateix qui va avisar la policia per a atendre la situació i fer la paperassa de l’assegurança.

Roses afirma que la policia “no va considerar necessari fer el control d’alcoholèmia, perquè no va apreciar embriaguesa”, per la qual cosa entén que “no hi ha més cas” i que l’informe de la policia està ací.

L’alcalde d’Albaida conclou afirmant que, “si el meu regidor haguera fet alguna cosa que estiguera malament, hauria pres mesures”, però adverteix Compromís que “el que fan són acusacions sense proves, no s’hi val a dir que ho diuen altres persones, si tenen alguna prova que ho denuncien, però que vagen amb compte a veure si els que els denunciem som nosaltres, el PP i el govern d’Albaida no tolerarà aquesta difamació”.