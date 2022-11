Educació conclou que el pacient sancionat després de reclamar ser atés en valencià va patir discriminació

Francesc Xavier Tébar no va rebre un tracte respectuós i va ser discriminat per raó de la seua llengua quan un metge d’urgències del centre de salut d’Alfafar li va exigir que s’expressara en castellà com a condició per a atendre’l, perquè, segons li va dir, no l’entenia.

Això es desprén de l’informe que ha emés l’Oficina de Drets Lingüístics de la Conselleria d’Educació arran de posar aquest veí de Benetússer en coneixement seu el que va passar el 14 de juny a les 20.20 en l’ambulatori d’Alfafar.

Tal com va informar elDiario.es, Tébar va acudir per urgències amb forts símptomes de refredat: “Jo no volia que el metge em parlara en valencià, el que demanava, perquè és el meu dret reconegut en la Constitució, és que em deixara a mi expressar-me en valencià. No obstant això, el doctor tot just més entrar a la consulta i saludar-lo em va dir que no em podia atendre si no parlava espanyol, perquè no m’entenia i que, si continuava parlant valencià, la consulta s’acabava. Vaig eixir indignat al cap d’una hora d’espera i vaig demanar un full de reclamacions”, va explicar.

No obstant això, la recepcionista no disposava de fulls de reclamacions, cosa que és una obligació legal, i Tébar va eixir de l’ambulatori per indicació de l’empleada i va telefonar a la Policia Local.

Al cap de pocs minuts, segons Tébar, s’hi van presentar els agents, els va explicar el que havia passat, van entrar al centre de salut i poc després van eixir i li van dir que no es preocupara de res i que el cridaria un altre metge per atendre’l en valencià.

Tal com va explicar l’afectat, “tant els policies com el doctor que em va atendre després es van portar molt bé, però la sorpresa és que, pel que sembla, un dels metges em va denunciar pretesament per haver molestat la recepcionista”. Aquest professor d’institut pensava que els agents hi havien acudit per la seua telefonada, però posteriorment ha corroborat que en realitat hi van acudir per la telefonada del metge, pretesament el que no va voler atendre’l per parlar valencià.

El mes de setembre passat, va rebre una multa de 600 euros emparada en la llei mordassa segons la qual “es rep telefonada per part del metge d’urgències en què comunica que un home està alterant el funcionament normal dels serveis d’urgències, alterant i molestant la recepcionista”.

La resolució de l’Oficina de Drets Lingüístics, després de fer un repàs exhaustiu de la diferent normativa d’aplicació en aquest cas, conclou que “d’acord amb la normativa, el metge hauria d’haver respectat l’opció lingüística del pacient, que va ser expressar-se en valencià, donar-li un tracte respectuós i no discriminar-lo per aquest fet”.

Tébar s’ha mostrat satisfet per la resolució, que ha adjuntat al recurs que ha presentat per evitar el pagament de la sanció.