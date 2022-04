Els convenis internacionals com a excusa de militars destinats en una base de l’OTAN per a evitar impostos

La llei espanyola diu que els vehicles de membres amb estatus diplomàtic d’organismes internacionals assentats a Espanya estan exempts de pagar l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, l’abonament del qual és necessari perquè qualsevol conductor puga circular. És l’argument a què s’han acollit militars destinats en la Caserna General Terrestre d’Alta Disponibilitat de l’OTAN en la Base Jaume I de Bétera (València) per evitar pagar el tribut en ajuntaments de la comarca del Camp de Túria, segons ha pogut saber elDiario.es.

Unes quantes poblacions que envolten la base, als peus del Parc Natural de la Serra Calderona, tenen entre els seus veïns militars destinats a Bétera. A més, prop de la base Jaume I està la de Marines, també en ple Parc Natural.

Els recurrents al·ludeixen als tractats internacionals signats per l’Estat espanyol per intentar evitar l’abonament de l’impost al·legant que els membres dependents de l’OTAN queden exempts del pagament de l’impost de circulació. L’organització militar té a Espanya, a més de la Caserna General Terrestre d’Alta Disponibilitat a Bétera, la Caserna General Subregional Sud-oest a Pozuelo de Alarcón i el Centre d’Operacions Aèries Combinades 8 de Torrejón de Ardoz.

A més, una associació de veïns conformada per militars jubilats que resideixen en el Poblat Militar, una mena d’urbanització situada en terrenys de la base de l’OTAN, ha perdut la batalla davant els tribunals per no pagar el subministrament d’aigua a les seues residències. Un proveïment “il·legal”, segons una sentència de la secció primera de la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV).

El senador de Compromís Carles Mulet va preguntar al Ministeri de Defensa i al de Transició Ecològica i Reptes Demogràfics sobre la situació de l’enganxament il·legal d’aigua del Poblat Militar, que està des de la postguerra gaudint d’un proveïment gratuït, malgrat els requeriments de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.