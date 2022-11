Els empresaris valencians i catalans pressionen des de Barcelona per a culminar el Corredor Mediterrani

Uns seients amb ulleres de realitat virtual donen la benvinguda als assistents a l'Auditori del Fòrum de Barcelona. Si un se senta pot viure l'experiència, de moment fictícia, de prendre un tren d'alta velocitat a Alacant i plantar-se a Girona en poc més de quatre hores. El panell de darrere completa l'experiència amb un enginyós lema: “El Corredor Mediterrani arriba abans al metaverso que a la realitat”. Però, més enllà de la curiositat que el món virtual podria produir, el missatge no és cap novetat ni per als polítics ni per als més de 1.500 empresaris que s'han donat cita aquest dijous per a exigir un impuls final en l'estructura ferroviària.

L'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE) ha portat a la capital catalana el seu sisé acte empresarial, en aquesta ocasió centrat en els retards de les inversions ferroviàries. Allí han rebut el suport d'organitzacions patronals catalans, amb representants de Foment del Treball o el Cercle d'Economia, també del president de la CEOE, Antonio Garamendi. Amb ells han assistit una destacada representació política de diversos colors, amb la ministra de Transports, Raquel Sánchez, i els presidents català, valencià i murcià, Pere Aragonès, Ximo Puig i Fernando López Miras, entre altres.

L'objectiu de la campanya, com sempre des de fa huit anys, és pressionar a les administracions, principalment el Ministeri de Transports, perquè les obres pendents del Corredor es culminen. “Si és cert que el Corredor Mediterrani avança, i és de justícia reconéixer-lo, el ritme al qual ho fa ens pot fer caure en l'autocomplaença”, ha assegurat el president dels empresaris valencians, Vicente Boluda, qui ha destacat la unitat, tant en el pla empresarial com social i polític, que ha aconseguit la seua iniciativa.

“No hi ha força política que no s'haja manifestat a favor d'aquesta infraestructura”, ha apuntat Boluda. Però, malgrat això, l'empresari ha fet una crida a la urgència. “No podem esperar més”, ha assegurat, “com a país no podem permetre'ns ni un retard més perquè la nostra indústria, el nostre camp, les nostres exportacions, el nostre turisme, la nostra sostenibilitat i la nostra cohesió territorial el necessiten”.

En l'acte han participat també l'advocat Miquel Roca, redactor de la Constitució, i l'economista Teresa García‐Milá, dos catalans que han cantat les bondats de la infraestructura. “Que no es confonga Europa, el Corredor és un projecte eminentment europeu perquè Europa no comença als Pirineus sinó a Algesires”, ha indicat Roca. Mentrestant, García-Milá ha destacat que el Corredor ferroviari al llarg de la costa és un projecte “rupturista”, en la mesura que acaba amb el disseny radical de les comunicacions espanyoles. L'economista a més ha destacat que en aquest moment l'eix València-Barcelona, un dels pols logístics europeu, és quasi un 30% menys competitiu a causa dels problemes del transport.

Examen als retards

Aprofitant l'acte d'aquest dijous, l'Associació Valenciana d'Empresaris ha fet públic el segon informe sobre l'estat de les obres, un document que analitza el grau de compliment dels projectes en cadascun dels 14 trams que uneixen Algesires amb Figueres. En aquest moment alguns dels principals problemes estan en la zona valenciana, sobretot en la connexió entre la capital valenciana i els municipis de Xàtiva i L'Alzina, on ara no arriba l'Alta Velocitat. Els empresaris també reivindiquen que s'agilitzen els nusos ferroviaris urbans de València i Alacant.

En el tram final, en els trams que van des de Múrcia fins a Algesires, les coses encara estan pitjor. El Ministeri s'ha compromés al fet que la capital murciana i Almeria estaran connectades l'any 2026 a través de vies d'ample internacional, mentre que la línia Almería-Granada ni tan sols té encara projecte ni compromís de les administracions. Serà, molt probablement, l'última línia que s'acabe i encara ningú s'atreveix a posar-li data.

L'empresariat també té reivindicacions per a la part catalana, on encara persisteixen deficiències històriques, com la falta de connexió del Corredor amb el Port de Barcelona, la falta d'ample internacional a Portbou, o l'estació de la Sagrera, que havia d'haver estat en funcionament fa més d'un any. També la zona Tarragona-Vandellós acumula retards, la qual cosa provoca en aquest cas que tot el sud català manque de trens d'ample internacional, que segueix en obres.