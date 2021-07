Els Governs valencià i català fan front comú per gestionar els fons Next Generation EU

El conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent i el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Roger Torrent, han acordat fer un front comú per tal d’instar al govern espanyol la gestió dels fons europeus de recuperació i aconseguir que es destinen principalment a donar suport a les pimes.

Climent i Torrent han mantingut una trobada institucional on han abordat la gestió dels fons Next Generation, així com la necessitat de trobar sinèrgies en diferents àmbits empresarials. En aquesta trobada també ha participat la directora general d'Ivace, Júlia Company i el conseller delegat d'Acció, Joan Romero.

En virtut de la col•laboració entre els governs valencià i català, els consellers Climent i Torrent han convingut iniciar aquest camí amb la creació de diferents grups de treball centrats en àmbits que són d’interès per a les economies d’ambdós territoris. En primer lloc s’ha acordat incidir en la transferència tecnològica i la col•laboració d’empreses amb i entre els instituts tecnològics valencians i els centres tecnològics i centre TECNIO catalans. Una col•laboració que podria ampliar-se al treball conjunt dels Digital Innovation Hubs que actualment impulsen els executius de tots dos territoris.

Un altre àmbit identificat és el de la mobilitat del futur, connectada, intel•ligent i autònoma. Els dos consellers han acordat explorar la col•laboració en iniciatives enfocades al desenvolupament i transformació d’aquests sectors: desenvolupament de noves solucions, serveis i productes; impuls de funcionalitats autònomes avançades i de connectivitat vehicle-vehicle; infraestructures de test i certificació.

En una compareixença conjunta, el conseller d'Economia ha explicat que "considerem que les autonomies som les que hem de liderar l'administració d'aquestos fons en les polítiques industrials perquè podem donar millor resposta a les necessitats dels sectors i empreses que s'agrupen en els nostres sistemes productius locals".

A més, Climent ha ressaltat que "la majoria d'aquests fons haurien de destinar-se a finançar la digitalització de les pimes, que són la base del nostre teixit productiu, perquè siguen elles les protagonistes del procés de transformació de la nostra economia".

El conseller Torrent ha exposat que “els dos Governs coincidim que podem contribuir a potenciar la competitivitat i resiliència de les nostres economies amb projectes col•laboratius entre els dos territoris”.

Sobre els fons Next Generation, Torrent ha afirmat que “constitueixen una oportunitat històrica que necessitem aprofitar”. “Estem convençuts que és des de Catalunya i des de la Comunitat Valenciana des d’on podem gestionar amb més eficàcia els Fons Europeus”, ha dit. Torrent ha insistit en “la necessitat que l’Estat canalitzi i transfereixi els recursos per aconseguir major eficàcia, eficiència i capil•laritat en la gestió d’aquests fons”.

Cerca de sinergies i projectes conjunts

També durant la reunió, els dos consellers s'han compromès a estudiar la recerca de sinergies i interessos comuns, incloent-hi la possibilitat de presentar projectes conjunts, per accedir al major percentatge possible de fons europeus de recuperació, amb l'objectiu de potenciar dos models econòmics molt similars i vertebrar un espai de prosperitat i sostenibilitat que representen els dos territoris en l'arc mediterrani.

En aquest sentit, Climent ha anunciat que l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace) i l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa de la Generalitat de Catalunya (Acció), presentaran una manifestació d'interès conjunta per a un projecte de mobilitat elèctrica.

Aquest projecte tindrà com a objectiu la vertebració del corredor mediterrani mitjançant punts de recàrrega d'ús públic, englobant així de manera conjunta tota la cadena de valor de la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics. A més integrarà en una plataforma global la monitorització i control de tota la infraestructura.

La visita institucional ha començat aquest matí amb la visita al centre d'emprenedoria Pier01 de Barcelona Tech City, on Climent ha conegut els seus espais d'innovació, al Tech Barcelona i el projecte Urban Tech Campus. També han visitat les instal•lacions de l'BSC Barcelona Supercomputing Center, un centre líder en supercomputació a nivell internacional, i han mantingut una reunió de treball.