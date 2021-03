Els grups parlamentaris hauran de justificar davant la Intervenció de les Corts Valencianes cada euro públic que gasten de la subvenció

La Sindicatura de Comptes ja feia un lustre que advertia a les Corts Valencianes de la falta de control en la comptabilitat i en la justificació de les subvencions dels grups parlamentaris. L’Agència Valenciana Antifrau també va retraure a la cambra que els comptes dels grups no foren fiscalitzats de manera independent.

El parlament autonòmic per fi ha aprovat, segons publica dilluns el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, les normes que regulen la justificació de les despeses. Fins ara cada grup parlamentari justificava en més o menys mesura les seues despeses, sense tindre l’obligació d’entrar al detall de cada pagament, i en el portal de transparència a penes hi havia rastre d’aquesta comptabilitat opaca. Ara, cada grup estarà obligat a justificar davant la Intervenció cada euro que abone.

Les subvencions assignades als grups (una de fixa idèntica per a tots i una altra de variable en funció del nombre de diputats) són finalistes per a les despeses corrents necessàries per a la realització de les seues funcions parlamentàries i, en cap cas, poden destinar-se a finançar l’adquisició de béns d’inversió. Cada grup parlamentari haurà de detallar el conveni subscrit amb el seu partit polític respectiu amb l’aportació que facen i les funcions o els serveis que desenvolupe la formació, incloent-hi l’import. A més, hauran de justificar la destinació final que el partit ha donat als fons. La memòria serà remesa pel portaveu de cada grup a la Mesa de les Corts Valencianes, que la remetrà a la Intervenció de la cambra autonòmica.

Els grups hauran d’aportar els seus comptes anuals, incloent-hi el balanç, el compte de resultats i la memòria anual. A més, a diferència del que es preveia fins ara, hauran de consignar els documents originals que justifiquen qualsevol pagament fet amb càrrec al pressupost del parlament, amb el detall que permeta saber-ne el destinatari individualitzat, així com el concepte o el motiu que va donar lloc a l’abonament.

Les despeses de personal es justificaran amb les nòmines i les retencions fiscals, mentre que les despeses en adquisició de béns, serveis i subministraments hauran de justificar-se amb una factura, si es tracta d’un contracte menor, o amb el comprovant d’ingrés en l’Agència Tributària si la despesa comporta retenció fiscal. En matèria de dietes, estaran obligats a aportar una liquidació mensual signada per cada diputat que les haja percebudes i detallant el motiu de l’activitat parlamentària i detalls com la data, l’hora i el quilometratge.

Així doncs, la Intervenció de la cambra autonòmica s’encarregarà de comprovar la destinació de les subvencions assignades als grups parlamentaris. Tal com feia fins ara, però amb molt més nivell de detall, ja que estan obligats a justificar cada euro públic gastat. En el termini màxim de sis mesos, la Intervenció durà a terme les actuacions de control financer perquè la Mesa valide els comptes.

La norma preveu la possibilitat que la Intervenció sol·licite el reintegrament de la totalitat o de part de la subvenció assignada. En aquest cas, la Mesa, després d’analitzar les al·legacions i els informes de la Intervenció i de l’Assessoria Jurídica, adoptarà un acord per a sol·licitar el reintegrament total o parcial de la subvenció. Tot això sense perjudici del control extern per part de la Sindicatura de Comptes i del Tribunal de Comptes, al qual tots els partits remeten els seus comptes anuals consolidats, amb el detall dels ingressos i les despeses.

La norma ha tardat més d’un lustre a aprovar-se, malgrat els advertiments reiterats de la Sindicatura de Comptes, que en cada informe anual sobre la cambra autonòmica lamentava la falta de control intern. La comissió tècnica integrada per tots els partits polítics va elevar a la Comissió de Govern Interior de la Mesa de les Corts Valencianes la proposta consensuada, després de nombroses reunions i que s’ha aprovat finalment per unanimitat.