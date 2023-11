Els informes desaconsellen la idea de Catalá de tornar a omplir les places de la Reina i de l’Ajuntament de busos de l’EMT

“Amb aquestes magnituds d’intensitats, al nostre entendre, no és compatible mantindre el nivell de servei de les sis línies concurrents en un sol carril bus. Almenys caldrà disposar un carril addicional pel qual puguen circular la resta dels vehicles i depassar-se els busos en cas necessari”.

Aquesta és una de les conclusions de l’informe tècnic de la Secció de Projectes de Transports i Circulació de l’Ajuntament de València, a què ha tingut accés elDiario.es, sobre la remodelació d’itineraris de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) anunciada recentment per l’alcaldessa, María José Catalá, per la qual tornaran a entrar cinc línies (4, 11, 31, 32 i 70) a l’eix de la plaça del carrer de la Pau (tram final), de Sant Vicent i de la plaça de l’Ajuntament, per on fins ara només passava la línia C1. Uns canvis motivats per l’eliminació d’un dels dos carrils bus del carrer de Colom, que serà guanyat de nou per al vehicle privat.

Segons afig l’informe, “l’objectiu de portar les sis línies de bus pel carrer de la Pau demana habilitar un carril addicional en el tram esmentat. Això sense perjudici d’un estudi i possible ajust de línies, parades i freqüències d’EMT i altres mesures orientades a evitar obstaculitzacions del flux circulatori”.

Una altra de les qüestions que posa de manifest és que es podria perdre l’ajuda europea amb què es va sufragar aquesta actuació pel fet d’infringir els objectius mediambientals que es van plantejar.

El document inclou també un estudi del despatx Tomás Llavador Arquitectos que conclou que “no resulta convenient l’increment del pas d’autobusos proposat en el tram del carrer de la Pau comprés entre el carrer del Marqués de Dosaigües i la plaça la Reina, així com l’habilitació consegüent de dos carrils en aquest tram i la regulació semafòrica en la intersecció del carrer de Sant Vicent i la plaça de la Reina”.

A més, en la mateixa línia que el tècnic municipal, afig: “En cas que per part municipal s’adopte la mesura d’ampliar la calçada a dos carrils en l’esmentat tram del carrer de la Pau, és important destacar que caldrà fer les actuacions exposades de reposició del ferm estructural i del paviment, així com de reforç de canalitzacions de serveis i de modificació d’arquetes i tapes de registre, per a garantir l’estabilitat dels elements de la infraestructura viària a l’increment de trànsit d’autobusos plantejat; i és totalment desaconsellable no fer aquestes actuacions i disposar, sobre l’estat actual, un carril addicional destinat a trànsit rodat, ja que, d’aquesta manera, en un període de temps de menys de dos mesos les voreres afectades pel trànsit d’autobusos quedarien enormement deteriorades i propiciarien greus problemes de funcionalitat i de seguretat dels usuaris”.

El regidor de Circulació, Jesús Carbonell, va comentar sobre aquest tema que la solució que s’adoptarà passarà per reduir les voreres del tram del carrer de la Pau entre el Poeta Querol i la plaça de la Reina per a habilitar un nou carril de circulació per a accedir a l’aparcament.

La portaveu socialista a l’Ajuntament de València, Sandra Gómez, va denunciar dimarts que el govern de Catalá s’ha emportat la “primera garrotada” en mobilitat pel seu “sectarisme” amb la modificació de les línies de l’EMT. “Hem tingut una primera prova del sectarisme del govern del PP i Vox mitjançant un informe del Servei de Mobilitat en què s’explica negre sobre blanc que la remodelació de les línies que ha plantejat la senyora Catalá pel carrer de la Pau no és viable i que només atén els seus objectius ideològics i sectaris. I no ho diu el Partit Socialista, sinó que ho afirma directament un informe del Servei de Mobilitat”, va assegurar.

“L’informe sobre la modificació de línies a què hem tingut accés en el Grup Municipal Socialista sosté que no és viable desviar totes les línies de l’EMT per Sant Vicent si volem que Sant Vicent continue sent el carrer que és hui, de prioritat per als vianants, i sense destrossar el paviment. Per a poder executar el projecte de Catalá, adverteix el document, s’han de reduir les voreres i obrir un altre carril. Per això, els tècnics ho desaconsellen contundentment en una garrotada sense precedents a la política sectària del PP i Vox a l’Ajuntament de València”, va dir.

La líder dels socialistes va incidir que l’informe és una “garrotada doble per al Govern de Catalá, ja que, a més de tombar la seua proposta, destapa la mentida que adoptarien totes les seues decisions sobre la base d’informes tècnics”, perquè “el regidor de Mobilitat i pretés regidor de Protecció Ciutadana ens va intentar enganyar dient que sempre seguiria els informes tècnics i el criteri dels que realment saben de gestionar, remodelar i planificar la mobilitat de la nostra ciutat i hui es demostra que era mentida, perquè han pres una mesura sense atendre els criteris tècnics”.

La proposta del regidor de Compromís Giuseppe Grezzi de convertir en zona de vianants definitivament el carrer de Sant Vicent, donant continuïtat i interconnectant per als vianants tota la recuperació d’espai públic feta en el centre històric la legislatura passada no ha tirat avant per comptar només amb els vots a favor de Compromís i votar el bipartit PP-Vox en contra.

“Sincerament, davant l’evidència que el regidor Carbonell està fent tota esta operació només amb la complicitat de la direcció política en l’EMT i sense comptar amb informes dels tècnics municipals que no siguen contraris a aquesta, per pura dignitat créiem que el PP plantejaria una alternativa paralitzant l’actuació fins a obtindre aquests informes favorables de què ara manca, i guanyar temps fins a poder dur a terme l’actuació com una cosa pròpia. No obstant això, Català ha decidit abrigallar Carbonell, que està erigint-se ara com ara en el pitjor regidor del PP amb diferència, i tirar per la via del mig com a elefant en terrisseria. En compte de participar de la millora de la ciutat, Català serà la responsable absoluta de la seua destrossa. I no serà perquè no li ho hem advertit”, va dir Grezzi.