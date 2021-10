Els pacients ja poden triar entre les consultes telefòniques i les presencials en els centres de salut valencians

El primer dia de la recuperació de la normalitat en la xarxa d’atenció primària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en què els pacients poden sol·licitar cita presencial en tots els centres de salut i amb tots els professionals, va discórrer dilluns amb una certa normalitat, segons van assegurar des del departament que dirigeix Ana Barceló.

La Direcció General d’Assistència Sanitària va seguir el curs de la jornada en què únicament hi ha hagut algunes disfuncions aïllades en punts molt concrets de la xarxa d’atenció primària: “En aquests casos, que puguen necessitar una adaptació més progressiva, està intervenint-se i s’aniran esmenant aquestes incidències al llarg dels pròxims dies”, van afirmar fonts de Sanitat.

La directora general d’Assistència Sanitària, Mariam García Layunta, va recordar sobre aquest tema que “durant la pandèmia no han deixat d’atendre’s de manera presencial els casos més greus i urgents, però també s’ha obert la via de l’assistència telefònica”. Una modalitat “indicada especialment per al seguiment de casos o per a consultes que no requereixen presència física”. García va afegir que estan convençuts que “aquestes dues formes d’atenció són complementàries i es continuaran oferint en els més de 850 centres de salut de la Comunitat Valenciana perquè la ciutadania trie la que s’ajuste més a les seues necessitats”.

Segons va comprovar in situ elDiario.es, alguns centres de salut, com el del carrer de Sant Valeri a Russafa, van registrar cues dilluns (habituals des de l’inici de la pandèmia, segons els pacients) i uns quants usuaris es van queixar de les dificultats per a demanar cita telefònica i van lamentar que estaven donant-se dates d’atenció a 15 dies de vista.

És el cas, per exemple, de Piedad Pedraza, veïna de 55 anys: “Venim a demanar cita de manera presencial perquè per telèfon no hi ha manera i m’han donada per a d’ací a 16 dies per a sol·licitar una medicació per a ma mare, que té 90 anys; aquest centre de salut funciona bastant malament en general”.

De la seua banda, José Díaz, de 72 anys, va acudir també a demanar cita per una infecció d’orina i va lamentar que li havien donat data per al 19 d’octubre. Segons va explicar, la doctora l’ha de telefonar per receptar-li un antibiòtic per a començar amb el tractament i va lamentar: “Fa més d’un any que van canviar de metge de capçalera i encara no he pogut conéixer-lo en persona”.

A més, va afegir que “abans de la pandèmia l’atenció primària funcionava relativament bé, però ara és molt difícil que t’atenguen en persona, a més que has de fer unes cues enormes a l’hora de demanar cita per a agafar el telèfon i una vegada t’atenen són entre 20 i 30 minuts per a qualsevol gestió”.

De la seua banda, el sindicat CSIF va defensar l’obertura total dels centres d’atenció primària de la Comunitat Valenciana, encara que va lamentar que s’haja fet sense dotar-los dels mitjans necessaris per a oferir l’atenció adequada a la ciutadania. La central sindical assenyala que no hi ha una plantilla de personal suficient ni una revisió de les infraestructures, ni tampoc un pla de millora de l’atenció.