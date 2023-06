Els set punts forts pels quals València es manté entre les favorites per a acollir la fàbrica de Tesla

València no ha perdut ni molt menys l’opció d’acollir una factoria de Tesla en una inversió que podria estar al voltant de 4.500 milions d’euros, tal com va avançar en exclusiva elDiario.es la nit del 7 de juny. Així ho asseguren diverses fonts consultades per aquest diari, que afirmen que, malgrat el monumental enuig dels representants americans de la multinacional en veure que la notícia es va escampar pels mitjans de tot el món, les condicions que ofereix l’entorn de la capital valenciana els continuen resultant més que interessants i avantatjoses.

El 20 de juny passat, el president de la Generalitat Valenciana en funcions, Ximo Puig, i el futur cap del Consell, Carlos Mazón, van mantindre una trobada en què van tractar l’estat de les inversions estrangeres a la Comunitat Valenciana que el Govern valencià treballava en els últims mesos, en total 10 multinacionals amb una possible inversió de 24.000 milions, amb l’objectiu de donar “certesa i suport” durant el canvi de l’executiu.

Des de llavors, han sigut diverses les informacions que han advertit que Puig hauria donat per perduda de manera definitiva l’arribada de Tesla a la Comunitat Valenciana.

Sobre aquest tema, fonts socialistes de la Generalitat Valenciana han desmentit rotundament que qualsevol multinacional amb les que es negociava haja descartat la possibilitat d’assentar-se a València i acusen el PP de “deslleials amb la Comunitat Valenciana per filtrar aquestes notícies”. A més, sense esmentar marques o companyies concretes pel compromís de confidencialitat, afigen: “La situació no ha canviat, continuen les converses com fins ara, però és impresentable que el PP intente traure rèdits donant a entendre que, si finalment no arriba una inversió, serà culpa de Ximo Puig i, si sí que ix, serà gràcies a ells. No és així, si València està ben posicionada és per la faena que ha fet el Govern del Botànic”.

Sobre l’absència de reunions amb Pedro Sánchez, contràriament del que ha passat a França o Itàlia, on els presidents Emmanuel Macron i Giorgia Meloni van rebre el director executiu de Tesla, Elon Musk, han explicat que aquestes negociacions es porten directament des de la Generalitat Valenciana de manera discreta i van recordar que en el cas de Volkswagen, Pedro Sánchez va fer acte de presència una vegada es va signar l’acord definitiu.

En la mateixa línia, el ministre d’Indústria, Héctor Gómez, va restar fa poc transcendència a les entrevistes de Musk i al fet que el president del Govern, Pedro Sánchez, no s’haja reunit amb l’amo de Tesla, ja que Espanya segueix “el seu full de ruta”.

“El nostre Govern és molt discret en aquest àmbit. Nosaltres duem a terme contactes amb grans empreses i no televisem aquestes negociacions o els avanços”, va dir.

Per què València interessa Tesla

La realitat és que València compta amb nombrosos avantatges que la fan una destinació atractiva per a aquesta mena d’inversions, en realitat les mateixes que ja van atraure Volkswagen per implantar la seua gigafactoria a Sagunt.

D’una banda, el secretari general d’UGT al País Valencià, Ismael Sáez, destaca que els costos salarials són més baixos a Espanya que a França i Itàlia, a més que és el segon fabricant de cotxes a escala europea i el nové del món, amb el que això comporte pel que fa a indústria i mà d’obra especialitzada gràcies a una formació potent de la mà de la Universitat Politècnica i a un sector del metall fort.

En la mateixa línia, el secretari general de CCOO Indústria, Juan José Picazo, posa en relleu la capacitat dels treballadors, així com una situació geogràfica ideal, per la seua connexió internacional tant marítima com a través del Corredor Mediterrani. A més, assegura que tant Espanya com València són capdavanters en el sector dels components nodrint tot el mercat europeu amb una alta productivitat.

Des d’AVIA, clúster d’automoció i mobilitat de la Comunitat Valenciana, enumeren els principals avantatges de la Comunitat Valenciana per a instal·lar-hi grans inversions pel que fa a automoció i mobilitat:

1. La Comunitat Valenciana és un territori amb experiència de més de 40 anys en el sector d’automoció. Té empreses consolidades al llarg de tota la cadena de valor i estan preparades per a respondre als nous reptes.

2. Les empreses valencianes del sector estan apostant per la digitalització i la innovació, cosa que els ha permés diversificar les seues activitats, especialment en els últims anys, i involucrar-se en projectes i activitats de ciutats intel·ligents, indústria 4.0, robòtica, 5G, sensorització o vehicles autònoms, entre altres.

3. Altres multinacionals ja han apostat per aquest territori, cosa que està convertint-lo en un centre neuràlgic de l’automoció i mobilitat, tant a escala nacional com internacional. L’establiment d’empreses tecnològiques en el territori està possibilitant la creació d’un ecosistema relacionat amb la mobilitat intel·ligent i sostenible, en què van sorgint múltiples projectes d’innovació, que van molt més enllà dels vehicles elèctrics.

4. La Comunitat Valenciana disposa de perfils per a respondre a la necessitat de personal qualificat, en relació amb automoció i mobilitat. Les seues universitats ofereixen tècnics altament qualificats en diferents disciplines i estan reconegudes entre les millors d’Europa. El territori compta amb una xarxa completa d’agents d’innovació, formada pels seus centres tecnològics i grups d’investigació, que possibiliten el desenvolupament de les empreses en matèria de recerca i innovació i la millora de la seua competitivitat.

5. Les infraestructures de la Comunitat Valenciana, així com xarxa de comunicació i la seua situació, la converteixen en un enclavament estratègic per a facilitar la logística, per terra, mar o aire, de qualsevol empresa que s’establisca en el seu territori.

6. Davant d’altres territoris, els costos d’instal·lació i funcionament de les empreses són molt competitius. El teixit emprenedor de la Comunitat Valenciana és dels més actius a Europa i són moltes les empreses emergents que estan en el territori desenvolupant projectes de mobilitat i que es converteixen en socis tecnològics d’empreses més grans, per dur a terme projectes innovadors.

7. La Comunitat Valenciana disposa d’un potent clúster d’automoció i mobilitat, amb més de 20 anys de trajectòria, que vertebra el sector i facilita la interlocució per a trobar els millors proveïdors i projectes. El clúster reuneix no solament empreses, sinó múltiples agents que treballen en l’àmbit de la mobilitat intel·ligent i sostenible, com ara empreses emergents, universitats, municipis, centres tecnològics o diferents entitats de l’Administració. En els quatre últims anys, el clúster, impulsat per l’interés de les seues empreses i col·laboradors, ha posat en marxa una àrea específica d’innovació, denominada Mobility Innovation València, la finalitat de la qual és el foment de projectes col·laboratius de mobilitat intel·ligent i sostenible.

Picabaralla entre Mazón i Torró

El pròxim president de la Generalitat, Carlos Mazón, va demanar dimecres al president del Govern, Pedro Sánchez, i al president de la Generalitat en funcions, Ximo Puig, que, “ja que no se’n volen anar i volen continuar el màxim temps possible aferrats a la butaca”, siguen “conseqüents” i “lluiten” per l’arribada de Tesla a la Comunitat Valenciana.

Mazón va insistir que seria “molt lamentable” que per una “pretesa filtració” Tesla estiguera “abandonant la idea de vindre a la Comunitat” i per això ha esperat que tant el Govern com la Generalitat “lluiten perquè s’hi quede” Tesla i que aquesta “gran possibilitat no se’n vaja a cap altra banda”.

La dirigent del PSPV-PSOE Rebeca Torró va acusar el líder del PPCV, Carlos Mazón, de “posar en greu perill inversions multimilionàries que podrien marcar el futur econòmic i social de la Comunitat Valenciana”. Així es va manifestar arran de les últimes declaracions de Mazón, que Torró ha qualificat d’“imprudents i absolutament irresponsables”. En la mateixa línia, la dirigent socialista va recordar que “en les diferents reunions mantingudes després de les eleccions del 28 de maig, el PP i el PSPV vam acordar no utilitzar projectes inversors amb finalitats polítiques”: “Mazón s’ha saltat totes les línies i no ha complit la seua paraula una vegada més”.

Així mateix, Torró va assenyalar que el líder dels populars “haurà de donar moltes explicacions als valencians i valencianes si fa fracassar projectes que encara no estan tancats”. “El Govern de Ximo Puig ha demostrat la seua solvència en la gestió i en l’atracció d’inversions”, va subratllar la dirigent del PSPV-PSOE, que també va insistir que “ens avalen projectes del calibre de la gigafactoria de Volkswagen i altres inversions importants de multinacionals”.