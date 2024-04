Els sindicats estudien la primera vaga contra Mazón: “Les lleis del PP i Vox atempten contra el món educatiu”

Si fa quasi un mes el Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià (Stepv) va amenaçar amb una vaga contra les polítiques educatives de Carlos Mazón, dilluns va ser el torn de Comissions Obreres. La Federació d’Ensenyament del sindicat va anunciar que la major part de les seues bases, després d’una consulta, aposten per la vaga contra l’executiu autonòmic format pel PP i Vox. Tots dos sindicats tenen en el punt de mira la cancel·lació del Pla Edificant, impulsat per l’anterior Govern progressista del Pacte del Botànic amb una dotació de 1.500 milions d’euros, i el paquet de propostes legislatives que es debat aquesta setmana en les Corts Valencianes, tant la que tomba la legislació en matèria de memòria democràtica com la que pretén regular l’elecció de la llengua en els centres per a “posar fi a la imposició del valencià”.

“Són lleis que atempten directament contra el món educatiu”, afirma Xelo Valls, portaveu de la Federació d’Ensenyament de CCOO-PV. El sindicat assegura que els resultats de la consulta als seus afiliats revela “la seua forta preocupació per les polítiques educatives del govern autonòmic i la salut laboral”.

El 55% de les persones que han contestat secundarien i participarien en una vaga, davant del 21% que no i el 24% que contesten que potser. En cas de portar avant l’atur, un 66% es decanten per una jornada i un 17% per la vaga indefinida.

El sindicat estudia la possibilitat d’una convocatòria de vaga educativa per a “expressar rotundament el malestar general del professorat i els equips educatius, preocupats per la deriva d’algunes lleis retrògrades fetes a la seua esquena, com per exemple el districte únic, la de llibertat educativa o la concòrdia i l’abandó del Pla Edificant”.

Han passat poc més de set mesos des que el conseller d’Educació, el popular José Antonio Rovira, va protagonitzar la primera crisi de gestió del bipartit del PP i Vox a compte del caòtic procés d’adjudicació de places docents. Els sindicats van mantindre el mes d’agost passat, en ple desori de l’adjudicació de places, els primers contactes de la legislatura amb el nou equip en Educació. Rovira va anunciar un estudi de les plantilles docents per a confirmar si sobraven professors, tal com va deixar caure per a escàndol dels sindicats.

La cancel·lació del Pla Edificant i les polèmiques propostes legislatives relatives al valencià i a la memòria democràtica no han fet sinó atiar el malestar amb l’executiu del PP i de l’extrema dreta.

El fre del Pla Edificant “està mobilitzant molt les famílies”, recorda Xelo Valls. D’altra banda, la dirigent sindical lamenta que malgrat els “avanços en els centres” en matèria de divulgació de la memòria democràtica, la llei autodenominada de concòrdia que proposen el PP i Vox “pretén carregar-se aquesta mena d’iniciatives” i incompleix la norma estatal.

CCOO-PV ha plantejat la iniciativa de vaga a la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic, que agrupa altres sindicats tant de docents com estudiantils, a associacions de pares i directors de centres i a entitats cíviques com Escola Valenciana.

Per part seua, el president Carlos Mazón va anunciar dilluns un paquet pressupostari de 160 milions d’euros per a assegurar “l’educació gratuïta i universal de 0 a 3 anys” en el curs 2024-2025“.

El portaveu d’Educació del PSPV-PSOE en la cambra autonòmica, José Luis Lorenz, va assenyalar que “el Consell de Ximo Puig ja va instaurar en l’anterior legislatura l’educació gratuïta de 0 a 3 anys” i va recordar que “de 2 a 3 anys ja s’aplict al 100% i d’1 a 2 anys [està] en marxa”: “L’única cosa que han de fer és acabar la faena que ja s’havia iniciat”, va postil·lar Lorenz.