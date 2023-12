Els sis informes que qüestionen la validesa de la declaració ambiental del 2007 de l’ampliació del port de València

Més enllà de la necessitat real de la construcció de la nova terminal nord de contenidors del port de València i dels efectes nocius per al medi ambient que pot implicar, hi ha una incògnita legal que pot fer sotsobrar el polèmic projecte que aprovaran els ministres del PSOE en la reunió del pròxim dimarts, ja que els de Sumar s’han desmarcat del vistiplau a la infraestructura que va anunciar el 14 de desembre passat el ministre Óscar Puente.

Pot donar cobertura la declaració d’impacte ambiental (DIA) de l’any 2007 al nou projecte que s’aprovarà, malgrat els canvis substancials que s’hi han implementat? La resposta definitiva la donaran els tribunals, perquè és un dels aspectes pels quals la Comissió Ciutat-Port, plataforma veïnal i ecologista opositora a la faraònica obra, va presentar una demanda el 12 de juliol passat.

No obstant això, els pronunciaments d’organismes oficials, més enllà dels propis de l’Autoritat Portuària de València (APV) que s’han produït fins ara, no fan sinó generar dubtes. En total són sis els informes o pronunciaments que s’han emés fins ara i cap no ha avalat la validesa de la DIA, més aïna al contrari. A tots s’uneix la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Madrid que suspén cautelarment la capacitat de l’APV per a decidir si cal una altra DIA,

Carta del Ministeri de Transició Ecològica a l’APV. El 15 d’abril passat, el secretari d’estat de Medi Ambient, Hugo Morán, va remetre una carta al president de l’APV en què li traslladava que hi ha “diferències apreciables entre el projecte que es pretén portar avant mitjançant l’adjudicació d’una concessió a l’empresa TIL, filial d’MSC, respecte del que va obtindre la DIA favorable el 2007”.

En segon lloc, li recordava que la Llei 21/2013 d’avaluació ambiental estableix que les modificacions de projectes ja autoritzats hauran de sotmetre’s a avaluació ambiental simplificada quan puguen tindre efectes adversos per al medi ambient. Per aquest motiu, el Ministeri reclamava un informe detallat que justifique si finalment el Port de València tramitarà o no una altra declaració d’impacte ambiental simplificada.

Informe de l’Advocacia de l’Estat. Al final de 2022, l’APV va sol·licitar un informe a l’Advocacia per tractar d’aclarir els dubtes legals de la polèmica ampliació. El document, que mai es va fer públic, però a què va tindre accés elDiario.es, adverteix que cap organisme, ni tan sols Ports de l’Estat en el seu informe del 9 d’abril de 2021, ha avalat la validesa de la DIA: “El que ara es planteja és, distintament, si les modificacions introduïdes per l’avantprojecte del 2018 i les seues addendes en el projecte inicial, que va ser objecte de declaració d’impacte ambiental el 2007, són de tal entitat que determinen la necessitat de fer una altra avaluació d’impacte ambiental, qüestió que no s’aborda expressament en l’informe jurídic de referència”.

Informe de compatibilitat amb l’estratègia marina de la Demarcació de Costes. L’informe planteja 21 objeccions i deixa en evidència l’incompliment de la DIA del 2007 en matèria de regeneració de platges. A més, especifica que les objeccions esmentades hauran de corregir-se “perquè l’actuació siga plenament compatible amb el contingut de l’estratègia marina”, cosa que no consta que s’haja completat. Tal com recull l’informe, el projecte necessita 25,7 milions de metres cúbics de material de rebliment per a les esplanades dels nous molls, cosa que suposa 6 milions més del que es preveia en la DIA del 2007.

Informe ‘L’Albufera de València. Parc Natural. Situació mediambiental i administrativa’ del Consell Valencià de Cultura (CVC). Tal com va informar elDiario.es, el document es va quedar sense aprovar en el ple del 26 de setembre de 2022 en oposar-se quatre membres del CVC al text, ja que no es van incloure les observacions d’un biòleg sobre els efectes nocius de l’ampliació portuària al Parc Natural. Finalment, es va fer el següent apunt en les conclusions: “Atesa la fragilitat del seu ecosistema i les múltiples afeccions històriques de l’actuació humana sobre aquest, es recomana que les infraestructures que es projecten a les urbanitzacions existents al Parc Natural, les relacionades amb el cultiu de l’arròs o la pesca, o en el seu entorn, com és el cas del port de València, tinguen la tramitació mediambiental extensa i rigorosa que analitze detalladament les possibles alteracions que pogueren produir-se, i les seues conseqüències”.

Dictamen de la comissió científica del Parc Natural de l’Albufera de març del 2023. Per a introduir un criteri tècnic i objectiu en el debat, la Junta Rectora del Parc Natural de l’Albufera de València va sol·licitar un dictamen a la comissió científica de l’entitat integrada per mig centenar d’experts procedents de la Universitat Politècnica, la Universitat de València, la Universitat Catòlica, el món de l’empresa i altres àmbits de la investigació. El document contradiu de manera rotunda la validesa de la DIA del 2007. A més, el dictamen afirma que “el port és la causa principal dels problemes d’erosió de la restinga” i recomana “desmantellar infraestructures sobre la línia de costa que hagen perdut la funcionalitat” i afig: “Els impactes sobre la biodiversitat causats per l’augment del trànsit no han sigut considerats per declaracions d’impacte anteriors. Aquests impactes, en compliment de la legislació ambiental vigent, requereixen una avaluació rigorosa”.

Informe del Defensor del Poble de març del 2023. El Defensor del Poble, en resposta a una queixa iniciada per l’Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret l’any 2022, va emetre un informe en què retrau al Ministeri de Transició Ecològica la seua passivitat i l’insta a exercir les seues responsabilitats ambientals i intervindre d’ofici perquè la declaració d’impacte ambiental (DIA) feta el 2007 hauria quedat obsoleta a causa de la modificació del projecte d’ampliació plantejada per l’Autoritat Portuària i pel mateix pas del temps, per no haver-se projectat i executat l’obra conforme a aquella avaluació.