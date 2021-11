Els socialistes valencians ixen units del seu cap de setmana en el "gran hotel"

No era una pel·lícula de Wes Anderson encara que l'estètica i les escenes en els corredors i ascensors pogueren suggerir-ho. Els visitants de l'hotel Bali de Benidorm el passat cap de setmana es van topar amb una festa inesperada: el 14 congrés del PSPV, la catifa roja per a revalidar a Ximo Puig com a secretari general, se celebrava en la meca del turisme de masses. Semblava que 'El gran hotel Budapest' es rodava a Benidorm.

L'estètica kitsch va acompanyar els socialdemòcrates en el seu conclave d'actualització ideològica fins al punt de donar-se una certa simbiosi. L'establiment, que remet a la fi dels vuitanta, era un protagonista més en l'actuació, que els turistes contemplaven amb una certa incredulitat des de la piscina. Els socialistes valencians buscaven un congrés similar al que va organitzar el PSOE dues setmanes arrere, un esdeveniment festiu que mostrara la unitat del partit per afrontar els pròxims reptes electorals; una cita per a eixamplar el seu espai polític i augmentar la seua majoria en les institucions que ja lideren. "Però això és el PSPV", advertien alguns delegats en la primera jornada, anticipant que hi hauria alguna dosi de conflicte.

La capital turística celebrava les seues festes patronals, en honor a la Verge del Sufragi, i alguns delegats portaven la processó per dins. Un cert crist es va armar a l'hotel. El dissabte, l'abandó dels afins a José Luis Ábalos del plenari per falta d'integració en els òrgans de direcció del partit va ser l'esdeveniment de la jornada i l'amenaça de presentar unes llistes alternatives va mantindre l'expectació fins a ben entrada la nit. La composició dels organismes de direcció, com mana la tradició, es va tancar de matinada, integrant a tots els sectors. Mercedes Caballero, la cara visible del grup de seguidors de l'exministre i exsecretari federal d'Organització, tindrà un lloc en el comité federal a Ferraz. També va aconseguir situar als seus dirigents en l'Executiva. Els tambors de guerra a penes van sonar un dia.

El també president de la Generalitat Valenciana uneix l'acció del partit amb la del Govern autonòmic per a blindar el seu perfil estatal. En l'Executiva es premia secretaris autonòmics que han demostrat ser solvents, s'augmenta la presència de dones, s'incorporen perfils joves amb projecció en el partit i se sumen alcaldes de totes les comarques, amb diversos gestos a la província d'Alacant, un territori difícil de conquistar per als del puny i la rosa.

De gestos va estar plagat el cap de setmana, especialment amb el sector bel·ligerant les estridències del qual els socialistes temen electoralment. Triar la meca turística, l'edifici més alt, convidar el president de la patronal valenciana i inaugurar el conclave amb una jornada de turisme sostenible en què participava la sotssecretària d'Hosbec -l'agrupació d'empresaris de turisme valenciana- donava unes certes pistes. La taxa turística, que els socialistes porten en els seus compromisos polítics, va eixir a relluir en nombroses ocasions. En totes, per a rebutjar-la. Va arrancar el secretari autonòmic del ram, Francesc Colomer, amb un advertiment: "Escolteu a la cuina què vol dir no comprendre què és aquest sector". Va continuar la número dos d'Hosbec, negant la precarietat del sector i assegurant que és una activitat sostenible. Es va sumar el dissabte Salvador Navarro, president de la Confederació Empresarial Valenciana, l'únic que va pronunciar l'impost amb totes les seues lletres: "Rebutge la taxa turística" perquè "en aquest moment és una falta de sensibilitat amb el sector, que representa el 15% de l'economia de la Comunitat Valenciana".

"La socialdemocràcia és contradictòria, però beneïda contradicció", enunciava el secretari general en el seu discurs, en què va subratllar les línies polítiques que vol impulsar en el seu mandat, de cara a obtindre una tercera legislatura al Palau de la Generalitat. "Hui eixirem de Benidorm amb un nou full de ruta i un ideari actualitzat que toca de peus a terra i la mirada en el 2030", un camí que passa per "situar l'ocupació en el cor de la nostra acció, reforçar l'Estat de Benestar i contribuir a una Espanya còmoda per a tots". El missatge del dirigent als seus era clar: “El combat és ací fora, no és ací dins. No podem perdre el temps en autèntiques bajanades. Aquest partit ix d'aquest congrés més fort, més unit i més útil per als ciutadans". Qui vulga treballar en el partit, tindrà via lliure.