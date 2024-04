Els veïns lamenten la incapacitat de Catalá per a mantindre la superilla de la Petxina lliure de cotxes aparcats

“Els carrers de la superilla estan sempre ocupats per vehicles estacionats. Sovint, els veïns i aquesta associació telefonen a la Policia Local per a denunciar el fet, sense que la situació haja millorat. S’ha donat el cas de no poder aparcar una ambulància per estar tot ocupat per vehicles estacionats, o vehicles de transport que no poden estacionar en les zones de càrrega perquè estan ocupades per altres vehicles. Algun agent ha manifestat que el criteri que els havien indicat és no denunciar els vehicles estacionats sempre que no molesten. Evidentment, no és acceptable que en una zona d’ús exclusiu i preferent per a vianants es permeta que estacionen vehicles si no molesten”.

El president de l’associació de veïns Arrancapins-la Petxina, Antonio Puchades, va traslladar aquest escrit de queixa el 3 d’abril passat a l’Ajuntament de València per a denunciar la invasió de cotxes aparcats que es produeix en la superilla executada per l’anterior executiu municipal de Compromís i el PSPV, un projecte pel qual es van recuperar per als vianants 13.000 metres quadrats d’espai públic en la cruïlla dels carrers del Palleter amb Calixt III, fins aquest moment ocupat per vehicles estacionats.

En el mateix escrit, Puchades va demanar que les autoritats competents impediren l’aparcament de vehicles en les noves zones per als vianants i que s’habilitara zona verda d’aparcament per a residents en l’entorn.

Després de les crítiques veïnals i també de l’oposició en bloc, l’alcaldessa de València, María José Catalá, que ja es va mostrar crítica amb aquest projecte durant el mandat passat, va assegurar que la superilla havia sigut “un fracàs” i “una mala iniciativa”. Així doncs, va insistir en la seua idea de “fer una pensada” a aquest entorn i millorar-ne la senyalística “perquè tothom tinga clar on es pot aparcar i on no es pot aparcar” a pesar que aquest problema no es donava, almenys en les magnituds actuals, fins que es va produir el canvi de Govern municipal.

Preguntat sobre aquest tema Puchades, es va mostrar contundent: “No estem d’acord amb aquestes declaracions de l’alcaldessa, el problema és com ho gestionen. No acceptarem que es torne a aparcar en les zones que s’han convertit en zona de vianants, això ens sembla inadmissible i si cal ho denunciarem on corresponga, el que ha de fer la Policia Local és sancionar i l’Ajuntament habilitar zona verda d’estacionament per a residents als carrers de l’entorn”.

Crítiques del PSPV i Compromís

La portaveu socialista Sandra Gómez va denunciar després de visitar dimarts la zona que l’Ajuntament havia retirat cinc jardineres i pivots que impedien l’estacionament i el pas de vehicles privats per la zona per als vianants de la superilla de la Petxina. “No hi ha més que agafar el plànol del projecte original i comprovar en la plaça mateixa que falta mobiliari perquè s’ha retirat”, va afirmar i va animar les veïnes i veïns “a comprovar-ho per si mateixos perquè Catalá no continue intentat burlar-se”.

“La senyora Catalá s’ha passat uns quants dies negant que haguera donat cap instrucció per a facilitar l’aparcament, però des del Grup Municipal Socialista hem detectat que la realitat és que sí que havia actuat. I no sols sent permissiva amb l’estacionament en zones per als vianants, com hem vist aquestes setmanes, sinó també retirant el mobiliari urbà que impedia el pas dels cotxes en alguns punts”, va explicar.

La responsable socialista va mostrar imatges preses al matí en què s’observava que s’havien eliminat les jardineres de formigó que impedien l’accés dels vehicles. “No hi ha cap senyalització confusa com diu Catalá. És un nou intent d’enganyar els veïns i veïnes de València. En el projecte original hi havia jardineres delimitant l’espai per als vianants que ara Catalá ha retirat per a facilitar el pas dels cotxes”, va insistir.

Gómez, en aquest sentit, també ha advertit que el govern de Catalá tampoc ha permés que les terrasses baixen a la calçada com estava previst en el projecte original per a complir amb un doble objectiu: d’una banda, alliberava les voreres i, de l’altra, bloquejava l’estacionament il·legal en zona per als vianants.

Un parell d’hores més tard, des del PP van enviar imatges en què s veien les jardineres i d’aquesta manera van negar que s’haguera retirat mobiliari per a facilitar l’aparcament: “És molt greu que la senyora Gómez haja intentat enganyar els periodistes mostrant fotos de la senyalització de la superilla que no es corresponen amb la realitat. No s’ha mogut ni una jardinera ni cap element de mobiliari públic de la superilla de la Petxina”, van dir.

Des de Compromís, el regidor Giuseppe Grezzi va advertir del “perill a què s’està sotmetent els vianants de València per l’ordre de Catalá de no sancionar els infractors que circulen i estacionen en zones per als vianants”.

Segons Grezzi, l’absència de sancions l’ha acreditada el Govern mateix en sengles respostes a preguntes de Compromís, en què reconeix el quasi inexistent nombre de denúncies que fan els agents en espais públics tan sistemàticament afectats pels infractors com la superilla de la Petxina o els voltants dels estadis de futbol els dies de partit. Mentre que la xifra de denúncies en la castigada superilla no arriba a dues al dia (sense discriminar les que són per mal estacionament de la resta, per la qual cosa podrien ser multes a patinets i no a les desenes de cotxes mal estacionats les 24 hores del dia), les denúncies fetes als milers d’infractors durant els partits de futbol durant els últims sis mesos no arriben a cinc (de mitjana) per partit en els encontres del València CF a casa, ni a una en el cas dels del Llevant UE

La portaveu de Compromís a l’Ajuntament de València, Papi Robles, va considerar que l’equip de Govern de la ciutat, presidit per María José Catalá i format pel PP i Vox, permet que els cotxes aparquen en la superilla de la Petxina per a “acabar revertint” aquesta zona per als vianants habilitada per l’anterior executiu progressista.