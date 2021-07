Embolic amb els fons a tornar pel grup popular en la Diputació d’Alacant: Intervenció reclama 3.000 euros i l’auditoria externa, 45.000

Els fons pretesament irregulars que va manejar el grup popular en la Diputació d’Alacant han propiciat un embolic de xifres en el ple de la corporació provincial celebrat dimecres. Un terç de l’ordre del dia estava dedicat a aquestes despeses, encara que Carlos Mazón, president de la Diputació d’Alacant i nou líder del PP valencià, ha deixat els punts referits al finançament del seu grup entre el 2015 i el 2018 per a una altra sessió extraordinària a falta d’un informe de la Intervenció.

En tot cas, la xifra que ha de tornar el PP varia sensiblement: mentre que la Intervenció només li reclama 3.000 euros, l’informe d’auditoria externa encarregat pel mateix Mazón a una consultora privada refereix 45.000 euros en despeses irregulars en àpats, desplaçaments i telèfon.

“Hi ha alguns que estan tractant de muntar un circ”, ha dit Mazón en al·lusió al portaveu de Compromís, Gerard Fullana, que ha denunciat repetidament el pretés finançament irregular del PP amb l’assignació de la Diputació. El president de la institució provincial ha assegurat que no es fia de la bona fe de Fullana, que li ha retret que representa “la pitjor època de la corrupció política”. Amb aquest panorama, Mazón ha convocat “al més prompte possible” un altre ple extraordinari “amb més garanties”.

El portaveu de Compromís ha denunciat la “incongruència” entre l’informe de la Intervenció i el de la consultora externa: “Es dona la paradoxa que l’informe de la Intervenció dona per bones moltes despeses que l’auditoria no valida”. “No té absolutament cap sentit”, ha postil·lat Fullana.

La diputada responsable d’Hisenda, María Gómez, ha assegurat que el PP va reintegrar el 22 de febrer passat l’aportació gastada indegudament corresponent als anys 2015 i 2016. Gómez ha etzibat a Fullana: “Si vosté continua posant recursos, farà més difícil, mes lent i més cansat el procés”. La diputada provincial del PP ha assegurat que la formació conservadora aclarirà “tots els comptes” i ha negat que s’hagen produït irregularitats. “Més que cansats, els nostres recursos són profitosos per a la ciutadania”, ha respost el portaveu valencianista.

La responsable d’Hisenda ha tractat d’aclarir la situació sobre la investigació que manté oberta el Tribunal de Comptes sobre la destinació dels fons i la pretesa usurpació de les seues funcions per part de la institució provincial pel fet d’haver externalitzat una auditoria, contractada a dit. “El 30 de juny passat, va entrar un escrit del Tribunal de Comptes, a instàncies del que havia demanat Fullana, consultant si per part de la Diputació s’estava tramitant un expedient de reintegrament comptable”, ha recordat Gómez. La Fiscalia Anticorrupció també manté obertes, arran d’una denúncia de Compromís, unes diligències d’investigació sobre el presumpte desviament dels fons.

Fullana: “És molt fàcil, agafa una carpeta i porta les factures”

“Després de demanar un informe a Intervenció, es contesta que no s’està tramitant expedient per abast comptable i els informes avalen que aquest tràmit correspon a la Diputació. En qualsevol cas, haurà de ser el Tribunal de Comptes qui determine a qui li correspon, no vosté”, ha dit la diputada del PP al portaveu de Compromís.

Fullana ha incidit que el PP s’ha negat a mostrar les factures del quasi mig milió d’euros que, segons Compromís, no ha justificat: “És molt fàcil, agafa una carpeta i porta les factures”. “Han contractat a dit una auditoria que ha sigut molt benèvola amb vostés”, ha afirmat Fullana. El portaveu de Ciutadans, Javier Gutiérrez, ha demanat a Compromís que siguen “igual de combatius per a reclamar als altres grups” i ha criticat la “doble vara d’amidar tan bonica amb què l’esquerra perdona a l’esquerra el que reclama a la dreta”. Fullana li ha recordat que l’exportaveu de la formació taronja en les Corts Valencianes, Toni Cantó, va criticar severament les despeses irregulars del PP.