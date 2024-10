Emergències decreta la situació 2 del pla especial d'inundacions a tota la província de València

El Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat ha establert el nivell d'emergència pel temporal en situació 2 del pla especial d'inundacions a tota la província de València, segons la darrera actualització de les 19.30 hores.

A més, el nivell d'alerta per pluges està en nivell vermell a tot el litoral i interior nord de València i en taronja per pluges a l'interior sud i per tempestes a tot l'interior de València, informa l'1·1·2 a les xarxes socials .

Així mateix, el Centre de Coordinació d'Emergències (CEE) de la Generalitat Valenciana ha llançat l'alerta mòbil de protecció civil És-Alert a causa de les fortes pluges i en la qual ha demanat a la ciutadania evitar desplaçaments a la província de València.

El sistema d'alertes massives i directes a la població 'ÉS-Alert' davant emergències i catàstrofes ha arribat aquest dimarts a la vesprada, sobre les 20.10 hores, a la ciutadania de València per a informar de manera preventiva als habitants de tota la província.

Quan el missatge arriba a un telèfon mòbil sona un xiulet estrident i repetitiu, que és distint al que s'escolta quan es rep un sms o un WhatsApp i es manté en la pantalla fins a l'usuari li dona a l'opció 'acceptar' que apareix també en ell.

En el missatge, la Generalitat demana a la ciutadania romandre atents a futurs avisos i informar-se de les condicions meteorològiques a través de fonts oficials.

Davant el risc d'inundacions, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) segueix pendent de l'augment de cabal al riu Magre, tant aigües avall com aigües amunt de l'embassament de Forata.

La presa ja aboca per comportes amb l'objectiu d'assumir les entrades d'aquest embassament, detalla la CHX, que està en comunicació constant amb els municipis afectats.

El riu Magre, sobre el qual s'ha emès un avís especial d'alerta hidrològic per l'augment del cabal, s'ha començat a desbordar aquest dimarts a la tarda a l'alçada dels termes municipals de Carlet i Algemesí (València) a causa de la DANA que aquest dimarts afecta la Comunitat Valenciana. Es demana a la població que no s'acoste a la zona propera al riu.

En el seu avís especial, la CHX havia advertit que el Magre podrà assolir els 1.000 m3/s aigües avall de l'embassament de Forata. Aquest cabal pot provocar desbordaments generalitzats a les àrees properes al riu.

El temporal també ha provocat el desbordament de barrancs als municipis valencians de Paiporta, Picanya i Picassent, els ajuntaments dels quals han alertat que l'aigua ha arrasat al seu pas diversos ponts, que estan tallats al trànsit, i han demanat a la ciutadania que no isquen de casa i eviten qualsevol desplaçament pel terme municipal.

Alhora, el consistori de Torrent ha advertit que la situació és “molt complicada” a la localitat, per la qual cosa ha demanat a la ciutadania que s'allunyen de barrancs i riberes. Al carrer San Luis Beltrán, el barranc s'ha endut la passarel·la de vianants i la policia està desallotjant vivendes, així com de la urbanització El Pantano --encara que no ha precisat el nombre de desallotjats--, ja que el cabal “segueix pujant” .

Talls ferroviaris

La circulació ferroviària entre València i Barcelona i la línia C-6 de Rodalies de València està interrompuda aquest dimarts a la tarda després de la caiguda d'un camió al traçat de la via entre les estacions de Borriana i Nules i les fortes tempestes registrades a la zona.

Els fets han passat cap a les 18.15 hores, quan un camió articulat ha caigut des d'un pont de l'AP-7 sobre les vies del tren, cosa que ha provocat una avaria a la catenària que, al seu torn, ha produït un curtcircuit.

Aquesta situació ha obligat a interrompre el servei de trens de la línia València-Barcelona i de la C-6 de Rodalies, segons ha informat Renfe, que ha precisat que treballa per resoldre la situació “com més aviat millor”.

Fins al lloc s'han mobilitzat dues dotacions del parc de la Plana Baixa del Consorci Provincial de Bombers de Castelló i mitjans sanitaris que han atès els dos ocupants del camió, que no han quedat atrapats després de l'accident.

Cancel·lats 10 vols

El temporal que fueteja aquest dimarts la Comunitat Valenciana ha obligat a cancel·lar 10 vols des de l'aeroport de Manises i a desviar 12 més abans del seu aterratge.

Segons informa AENA, amb dades fins a les 20 hores, s'han cancel·lat un total de 10 vols (8 eixides i 2 arribades) i a desviar-ne 12 més (6 a Alacant, 5 a Barcelona i 1 a Eivissa) a conseqüència de la DANA.

Davant la meteorologia adversa a l'aeroport de València, es recomana que els passatgers consulten amb les aerolínies l'estat dels vols.

A més, el temporal de pluges ha obligat a interrompre la circulació a la línia d'alta velocitat entre València i Madrid per acumulació d'aigua entre Siete Aguas i Chiva, detingut a la bifurcació d'Albacete des de les 17.54 hores.

Busquen un camioner desaparegut a l'Alcúdia

Efectius de la Guàrdia Civil de València busquen un home, camioner, desaparegut a l'Alcúdia, segons han informat fonts de l'Institut Armat a Europa Press.

Es tracta d'un home que hauria desaparegut cap a les 13 hores quan anava amb el seu camió. Després de donar la veu d'alarma, la Guàrdia Civil ha desplegat un dispositiu de cerca per l'Alcúdia.

L'home no contesta les cridades al seu telèfon mòbil ni s'ha posat en contacte amb ningú, de manera que se l'està buscant, han assenyalat les mateixes fonts.