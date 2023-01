Una empresa valenciana denuncia la seua exclusió davant d’una UTE amb Boluda en l’adjudicació de la nova terminal del port de Sagunt

L’empresa valenciana Grupo Alonso, a través de la seua societat Intersagunto Terminales (IST), ha presentat un recurs d’alçada a la decisió de l’Autoritat Portuària de València (APV) d’excloure-la en un concurs públic per a la concessió administrativa més gran en el port de Sagunt. Amb aquesta decisió afirma que es deixarà en mans d’una UTE (unió temporal d’empreses) participada per l’empresa Boluda Lines aquesta concessió, perquè serà l’única candidata restant.

IST ha demanat que s’anul·le l’acord adoptat per la mesa de qualificació per a l’adjudicació de la construcció i l’explotació d’una terminal pública polivalent de mercaderies en el moll centre 2 del port de Sagunt, i l’ha qualificat d’“arbitrari i il·legítim”, a més de “discriminatori”.

En l’escrit, Intersagunto Terminales assenyala que ha sigut “indegudament exclòs del concurs” en infringir-se els principis d’igualtat de tracte i de no-discriminació, i assenyala directament que “és ostensible la preferència que es dispensa a l’UTE licitadora”, que queda com a única candidata i deixa la concessió “sense opció a competir en igualtat de condicions”. Per aquest motiu, el recurs sol·licita “retrocedir en el procediment al moment anterior de l’exclusió d’IST i valorar els licitadors d’acord amb els criteris establits en el plec de bases”.

ITS contraposa que es tracta d’una companyia del Grupo Alonso “el capital del qual és 100% valencià”, enfront de l’UTE composta per tres mercantils: Noatum Terminales –“empresa de capital exclusivament dels Emirats Àrabs Units”–, Inversiones Algeposa i Boluda Lines –una societat el president de la qual, “precisament, és membre de l’Autoritat Portuària de València com a part del consell d’administració del port”–, en al·lusió al navilier Vicente Boluda, conseller de l’organisme.

En aquest escenari, Intersagunt considera que “s’atempta contra la lliure competència”, al mateix temps que s’exclou la terminal “amb una gestió de recursos humans més alineada amb la normativa europea de l’arc mediterrani espanyol”, i també afirma que “es rebutgen les millors expectatives econòmiques per a la mateixa APV i s’atempta a la legalitat en matèria de concursos públics d’Espanya”. Per tot això IST avança que acudirà a totes les instàncies espanyoles i europees per via administrativa i penal “amb la finalitat de paralitzar una decisió que deixaria la seua oferta sense possibilitat si més no de competir en igualtat de condicions”.

Més innovació i més ingressos

La companyia del Grupo Alonso destaca en el seu recurs “l’enorme diferència” que hi ha entre l’oferta econòmica d’IST, mercantil espanyola, i l’oferida per l’UTE composta per Noatum Terminales, Inversiones Algeposa i Boluda Lines.

En aquest sentit, afirma que “solament el volum d’inversió d’IST és un 70% superior al de l’UTE”. A més, detalla que la proposta d’IST “incrementa en 19,1 milions d’euros les taxes de la proposta de l’UTE” i ressalta que la inversió proposada d’IST per als cinc primers anys de concessió “supera en 34,9 milions d’euros la del grup que integra l’UTE”.

Grupo Alonso considera “incomprensible” que l’APV “rebutge uns ingressos molt més elevats que els presentats per l’altre licitador compost per l’UTE de les tres mercantils esmentades”. De la mateixa manera assegura que amb aquesta decisió l’APV “renuncia a unes noves instal·lacions amb uns desenvolupaments tecnològics innovadors i d’última generació presentats en la proposta d’Intersagunto Terminales”. Afirma IST que “es tracta d’unes noves tecnologies que, en aquests moments, no existeixen en cap de les terminals actuals integrades en l’APV, i que tampoc les ofereixen els altres licitadors”.

IST assenyala que la mesa de qualificació ha exclòs la seua oferta del concurs “per resultar tècnicament no acceptable” amb el que es disposa en les bases del plec que regeix el concurs on s’estableixen els criteris de valoració. No obstant això, l’empresa nega la major i afirma que “hi ha una total congruència entre la documentació tècnica i els trànsits inclosos en el pla financer”, a més de coincidir amb els indicats en l’escrit de resposta a la sol·licitud d’aclariment d’IST a la mesa de qualificació.

El recurs presentat referma que, en contra de la valoració feta per la mesa de qualificació, “la capacitat tècnica de la terminal pot acollir el trànsit projectat al llarg de la concessió” i que “no és cert que supere la capacitat màxima de la terminal establida per IST”, com al·ludeix l’APV per a la seua exclusió del concurs. En aquest sentit, conclou que “s’ha volgut buscar una excusa per a procedir a l’exclusió” d’IST.