Un empresari detingut pel cas Azud va participar en el tripijoc del repartiment de les ITV

L’empresari Federico Ferrando, arrestat en el marc de l’operació policial del cas Azud, va ser un dels afortunats que van aconseguir fer-se amb el pastís de la ITV, la primera gran privatització pilotada per l’expresident de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana i que està en l’origen del cas Erial. La immobiliària Gefesa Valencia SL, de la qual Ferrando és soci fundador, va ser l’adjudicatària del lot 5 del servei de les ITV, corresponent a la zona d’Alacant, Elx i Benidorm. L’UTE estava formada per la Caixa d’Estalvis del Mediterrani (CAM), Gefesa Valencia SL, Pavasal Empresa Constructora SA, Mayve Obra Civil Benidorm SA, Supervisión y Control SA.

El germà de Federico Ferrando va arribar a presidir Cierval el 1997 i va ser un dels aliats més grans d’Eduardo Zaplana. De fet, l’expresident va pressionar per dinamitar el seu antecessor en la patronal autonòmica José María Jiménez de Laiglesia. Amb interessos en el PAI del Grau de València, a Ferrando se li atribueix el pretés pagament de suborns en el marc del cas Azud.

El contracte, per 7,7 milions d’euros, va ser signat per Sergi Pastor Colldeforns en representació de l’UTE. Aquest empresari va ser condemnat a cinc mesos de presó i una multa de 55.000 euros en el cas ITV juntament amb Oriol Pujol Ferrusola, fill de l’expresident de la Generalitat de Catalunya. Pastor, sota el lideratge d’Oriol Pujol, va crear la societat Upprime perquè es veiera afavorida en el repartiment de lots d’ITV, encara que els seus plans es van truncar i no es van consumar quan van saber a través dels mitjans que estaven sent investigats, segons els fets provats de la sentència.

L’adjudicació de les ITV, acte fundacional de la trama que s’investiga en el marc del cas Erial, sempre ha estat sota sospita. Sedesa, l’empresa familiar dels Cotino, va guanyar 43 milions d’euros quan va revendre la concessió (de 25 anys, prorrogables a 75) d’un dels lots. Un informe de l’Agència Valenciana Antifrau incorporat al sumari del cas Erial qüestiona el procés d’adjudicació.

De fet, Compromís ha demanat la recuperació de la gestió pública de les ITV valencianes, la concessió de les quals acaba el 2022. Fran Ferri, el portaveu de la formació en les Corts Valencianes ja va alertar, arran de les revelacions del cas Erial de la importància del tripijoc. “El PP va convertir la privatització de les ITV en una gran trama de corrupció. Primerament les va regalar als seus amics, després va doblar les tarifes i finalment es van repartir les mossegades. Milions i milions d’euros que hem pagat els valencians amb les tarifes més altes de l’Estat”, va dir Ferri.

Federico Ferrando, un dels afortunats del lot 5 de les ITV, va ser detingut en la segona fase del cas Azud. Els agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, encarregats de les perquisicions, han traçat els vincles professionals entre Ferrando i l’empresari detingut Jaime María Febrer i els atribueixen a tots dos el pretés pagament de suborns en operacions urbanístiques. La causa, oberta pels presumptes delictes de suborn, falsedat documental, blanqueig de capitals, contra la Hisenda pública i tràfic d’influències, encara roman secreta.