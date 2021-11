Escola Valenciana reclama "un gran pacte pel futur del valencià"

L'organització que aglutina el moviment cívic per l'ensenyament en valencià va celebrar dissabte a Vila-real la 18ª edició de la Nit d'Escola Valenciana. L'acte, que reuní activistes i persones vinculades a l’entitat, representants institucionals i personalitats valencianes a l’Auditori Municipal de Vila-real (la Plana Baixa), va servir per reivindicar "un gran pacte lingüístic i interterritorial pel futur del valencià". També s'hi van lliurar els premis anuals d’Escola Valenciana. L'acte fou conduït per la periodista i poetessa vila-realenca Susanna Lliberós i dirigit per la dramaturga Núria Vizcarro.

Enguany, Escola Valenciana ha volgut reconéixer la trajectòria i paper destacable en la promoció i la defensa del valencià amb els guardons a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, Joan Francesc Mira, la Regidoria de Normalització Lingüística de Vila-real i l’Associació Cultural Socarrats.

La llibertat fou l’element central de tota la gala, en la qual també es va reivindicar la figura de Joan Fuster, amb un bon grapat d’aforismes i mencions a l’escriptor, ja que 2022 serà Any Fuster i es commemorarà el centenari del seu naixement.

El president d’Escola Valenciana, Natxo Badenes, es va adreçar al públic amb l’aforisme de Fuster “Si tens un fill, ensenya'l a ser lliure. Encara que siga a costa teua. En realitat, haurà de ser a costa teua”. Des de l’Auditori de Vila-real, “un dels millors exemples de la irreductibilitat de valencianes i valencians, que fórem, som i lluitarem per seguir sent, poble”, Escola Valenciana volgué reconéixer “algunes i alguns dels paladins i personalitats més compromeses amb la construcció d’un país amb identitat pròpia, amb estima per les tradicions i amb la voluntat de ser lliure”.

Badenes va centrar el seu discurs en la necessitat d’un gran “pacte lingüístic, on estiga representada tota la societat civil, tota la política, els sindicats i les associacions de tots els territoris que compartim llengua”. És per això que Escola Valenciana posarà “al servei de la societat tota la seua voluntat, capacitat i estructura per aconseguir un gran acord interterritorial pel futur del valencià”.

A l’acte acudí el conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà; la consellera de la presidència de la Generalitat de Catalunya, Laura Vilagrà; la regidora de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de Vila-real, Noelia Sambás, i altres càrrecs política i institucionals, així com representants de sindicats i organitzacions culturals i cíviques.

L’escola que ens fa lliures

La XVIII Nit fou l’entorn en què Escola Valenciana va fer públic el lema, imatge i dates de les Trobades d’Escoles en Valencià 2022. Després que en 2020 l’entitat haguera de cancel·lar les Trobades “per primera vegada en més de 30 anys”, i amb els actes simbòlics que van representar les “ReTrobades” en 2021, l’entitat presenta les Trobades 2022 amb l’objectiu que “parlem de futur i de l’impuls necessari que li cal a la nostra llengua”.

En 2022, centenari del naixement de Joan Fuster, Escola Valenciana va anunciar que seguirà "treballant perquè s’eduque en llibertat a tots els xiquets i xiquetes del nostre país, encara que siga a costa nostra”. Per això mateix, el lema triat per Escola Valenciana per a les Trobades 2022 serà «l’Escola que ens fa lliures».

Segons Badenes, “l’escola que ens fa lliures és la de Joan Fuster i la de totes I tots els mestres que dia a dia ens fan, i ens han fet, persones lliures, amb consciència i capacitat crítica”.

Les Trobades 2022 seran un clam per l’escola crítica, laica, intercultural. Una escola feminista, coeducativa i inclusiva amb totes les identitats sexuals i de gènere, senos Escola Valenciana. Aquestes festes per la llengua també faran valdre “l’escola sostenible, pacifista i solidària”. En definitiva, “aquestes trobades van dedicades a totes les persones que fan l’escola valenciana, l’escola que ens fa lliures”.

La imantge de les Trobades 2022 a la il·lustradora valenciana Paula Pérez de Lanuza, més coneguda com a Paulapé, una “filla de les Trobades i un exemple del fet que l’educació valenciana prepara per a una vida de creativitat i llibertat”.

Les Trobades 2022 s’obriran el 27 de març a Crevillent (el Baix Vinalopó i el Baix Segura), Rafelbunyol (l’Horta Nord). i Mutxamel (l’Alacantí). L’1 d’abril tindrà lloc la Trobada de Secundària i Batxillerat de l’Alacantí a Sant Vicent del Raspeig i el 3 d’abril tindrà lloc la Trobada Infantil i Primària de l’Alacantí a Mutxamel i també se celebraran les Trobades a El Pinós (les Valls del Vinalopó) i Alfarb (la Ribera). El 9 d’abril celebrarem la trobada de Benigànim (la Vall d’Albaida) i el 10 d’abril tindrà lloc la trobada de València al barri de Campanar. El 7 de maig tindran lloc les Trobades a Canet d'En Berenguer (el Camp de Morverdre) i Quart de Poblet (l’Horta Sud). El dia 17 de maig les Trobades visitaran La Llosa de Ranes (la Costera) i Casinos (el Camp de Túria). Les Trobades de Parcent (la Marina Alta), Miramar (la Safor-Valldigna), Agres (l’Alcoià i el Comtat) i Cinctorres (els Ports) se celebraran el dia 21 de maig i l’última Trobada tindrà lloc el 28 de maig a Callosa d'En Sarrià(la Marina Baixa). A més, Escola Valenciana celebrarà les Trobades a Almassora (la Plana Alta), Almenara (la Plana Baixa) i l’Alt Palància, encara sense data.