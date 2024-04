Europa amonesta Espanya per no establir mesures de protecció en l’Albufera de València, en risc per l’ampliació del port

Una delegació composta per la diputada de Compromís en el Congrés Àgueda Micó, la portaveu de medi ambient en les Corts Valencianes, Paula Espinosa, i la portaveu en l’Ajuntament de València, Papi Robles, va mantindre diferents trobades amb membres del Parlament Europeu, organitzacions civils i ecologistes i amb la mateixa Comissió Europea el 15 de febrer passat a Brussel·les.

L’objectiu de la seua visita va ser internacionalitzar el problema de l’ampliació del port de València a les institucions comunitàries i advertir de la deixadesa de funcions que el Govern espanyol estaria duent a terme.

Compromís va constatar la “gran preocupació” de la Comissió Europea, després de reunir-se amb el gabinet del Comissari Europeu de Medi Ambient, el lituà Virginijus Sinkevicius, i amb la Direcció General de Medi Ambient.

En virtut d’aquelles reunions, des de la Comissió Europea s’ha facilitat a la coalició valencianista informació sobre els diferents expedients oberts a Espanya per la falta d’aplicació de mesures de protecció en diferents espais naturals, entre els quals l’Albufera.

Segons la informació facilitada, el 28 de setembre de l’any passat, la Comissió Europea va decidir incoar un procediment d’infracció enviant una carta d’emplaçament a Espanya per haver incomplit les obligacions que la incumbeixen en virtut de la directiva sobre els hàbitats (Directiva 92/43/CEE).

En virtut d’aquesta directiva, els estats membres han de proposar llocs d’importància comunitària (LIC) de la Unió Europea, que s’inclouen a continuació en les llistes biogeogràfiques de la Unió. En un termini de sis anys des d’aquesta inclusió, els estats membres han de designar els LIC zones especials de conservació (ZEC) i establir objectius i mesures de conservació per a mantindre o restablir les espècies i els hàbitats protegits presents en els llocs, a fi d’aconseguir un estat de conservació favorable en l’àmbit biogeogràfic nacional. Es tracta de requisits essencials per a protegir la biodiversitat en el conjunt del territori de la Unió. Tant el Pacte Verd Europeu com l’estratègia sobre la biodiversitat d’ací al 2030 indiquen que és fonamental que la Unió pose fi a la pèrdua de biodiversitat i que la protegisca i la restablisca.

En resposta a una pregunta parlamentària, la Comissió confirma que el procediment d’infracció contra l’Estat espanyol fa referència, entre altres, a llocs d’interés comunitari com el Mar Menor, l’Albufera i el delta de l’Ebre.

Segons Compromís, Espanya no ha proposat ni ha transmés una llista exhaustiva de LIC, ja que el nombre, la grandària i la ubicació dels LIC proposats per Espanya i les espècies i els hàbitats protegits en aquests no són suficients. Per tant, la Comissió envia una carta d’emplaçament a Espanya, que disposa ara de dos mesos per a respondre-hi i esmenar les deficiències assenyalades per la Comissió. En absència d’una resposta satisfactòria, la Comissió podria decidir emetre un dictamen motivat.

D’altra banda, en resposta a una petició ciutadana de setembre de l’any passat, la Comissió va afirmar que està seguint el progrés fet per Espanya en el marc d’un procediment d’infracció obert per no designar els LIC zones especials de conservació (ZEC) i per no establir objectius de conservació específics del lloc i prendre mesures adequades per a les seues ZEC, incloent-hi els LIC de l’Albufera, el riu Xúquer“ i els ullals del riu Verd.

Sobre aquest tema, la portaveu municipal de Compromís a València, Papi Robles, ha afirmat que “protegir l’Albufera és incompatible amb ampliar el port” i ha afegit: “Continuarem protegint l’Albufera des de totes les institucions: Congrés, Senat, Corts, ajuntaments i, a partir de les eleccions europees de juny, també des del Parlament Europeu. No tolerarem que el Partit Socialista i el Partit Popular destruïsquen la joia de la corona de València que és l’Albufera, la biodiversitat que acull i el cultiu de l’arròs que l’envolta”.

Robles ha insistit que “ampliar el port de València és una estocada de mort per a l’Albufera i negar la protecció que la legislació europea exigeix significa negar-li assistència mèdica, un assassinat mediambiental perpetrat pel Partit Socialista i el Partit Popular davant l’escàndol de la Comissió Europea”.

La portaveu valencianista ha anunciat que exigiran que l’Albufera es dote de la protecció que mereix: “Presentarem una proposta en el ple de l’Ajuntament perquè cada partit es posicione sobre quin és el seu compromís real amb la protecció de l’Albufera i del seu entorn”.