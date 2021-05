Experts reclamen un “debat assossegat” sobre l’ampliació del port de València: “Marcarà el futur de la ciutat i serà irreversible”

L’alcalde de València, Joan Ribó, continua amb la seua ronda d’entrevistes amb l’objectiu d’intercanviar impressions i conéixer els diferents punts de vista amb relació a la polèmica ampliació nord del port de València, un projecte que, juntament amb l’accés nord que hi aniria associat, pot marcar el futur de la ciutat i tota l’àrea metropolitana per l’enorme impacte que implicarà.

Per mitjà d’aquesta infraestructura, el recinte portuari de la capital valenciana (el primer de la Mediterrània i el quart d’Europa en moviment de contenidors) preveu duplicar la superfície mitjançant una nova terminal de 134 hectàrees i la capacitat per a moure i emmagatzemar contenidors (actualment en gestiona 5 milions a l’any) i incrementar exponencialment la seua activitat quant a trànsit de vaixells i vehicles pesants. I tot això amb una declaració d’impacte ambiental (DIA) de l’any 2007 basada en una llei del 1986 i en un projecte que s’ha modificat substancialment i que no s’ajusta a l’alternativa seleccionada en la DIA esmentada.

Ribó, acompanyat del vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, va participar dimecres en una trobada amb deu especialistes relacionats amb la matèria, en què va reiterar la necessitat d’un estudi d’impacte ambiental, tal com va acordar el ple a l’abril, que analitze “els dubtes” que planteja el projecte quant als materials emprats per al rebliment dels molls, l’augment de la mobilitat, les conseqüències en les costes i els efectes paisatgístics a les platges.

Ribó va afegir “un cinqué tema”, en referència al comunicat del sindicat d’estibadors avançat per elDiario.es que denuncia la destrucció de llocs de treball amb la nova terminal. Per al primer edil, cal “conéixer totes les opinions” al voltant “d’un projecte tan complex”. Per això, la setmana que ve es reunirà amb els alcaldes dels Pobles del Sud i també espera fer-ho amb els representants del sindicat d’estibadors.

De la seua banda, el vicealcalde Campillo va destacar també l’afecció que pot tindre l’ampliació en la contaminació de l’aire, així com la lumínica i la paisatgística, i va demanar als diferents responsables polítics coherència a l’hora de traduir les grans declaracions en polítiques: “Hem d’aplicar el que diem en els discursos i, si s’han d’aprovar declaracions d’emergència climàtica, això després s’ha de veure plasmat en fets”.

Els deu especialistes que van intervindre van ser Pascual Pery, catedràtic d’explotació de ports i ex-director general de Ports i Costes, que en una entrevista a elDiario.es ja va afirmar que l’ampliació requereix d’una altra DIA; Joan Romero, catedràtic de geografia humana; Eulàlia Sanjaume, catedràtica de geografia física, que també va assegurar en declaracions a aquest diari que l’ampliació nord posarà en risc l’Albufera; Vicente Esteban Chapapría, catedràtic de ports i costes i autor d’un estudi sobre els efectes socioeconòmics i les necessitats de la futura terminal de contenidors que pretén construir l’Autoritat Portuària de València (APV) encarregat per la Cambra de Comerç i la CEV; Josepa Cucó, catedràtica antropologia social; José Serra, catedràtic de ports i costes; Josep Pardo, catedràtic d’enginyeria cartogràfica geodèsia i fotogrametria; Josep Vicent Boira, catedràtic de geografia humana i comissionat per al Corredor Mediterrani; Patricia Sala, consultora d’ocupacions verdes de les Nacions Unides, Organització Internacional del Treball; i Pablo Vera, tècnic de l’organització Seo Birdlife. Aquestes n’han sigut les conclusions principals:

Pascual Pery: “València ha de ser una ciutat amb port, no un port amb ciutat”

El catedràtic d’explotació de ports i ex-director general de Ports i Costes, Pascual Pery, va obrir les intervencions i va ser un dels més contundents, no contra l’ampliació del port, sinó en la manera de gestionar-la des de l’APV: “La declaració d’impacte ambiental no és un tràmit molest, sinó una guia de com hem d’actuar, i en aquest cas és difícil pensar que la DIA del 2007 continue viva, perquè, entre altres coses, cal dragar el canal d’accés, cosa que altera l’energia de l’onatge, amb l’afecció que pot comportar per a les platges del sud”.

Pery va assegurar que “els molls requereixen 4 milions de metres cúbics més de material de rebliment de l’estipulat en la DIA del 2007, per la qual cosa el nou projecte hauria de sotmetre’s a una altra DIA simplificada”, va afegir que a més hauria de fer-se “una declaració d’impacte d’explotació” i que la llei no permet que “l’òrgan substantiu que decidisca sobre els informes ambientals siga el mateix que promou l’obra, és a dir, l’APV”. Finalment, va apuntar que l’ampliació s’hauria d’escometre a Sagunt i va afirmar que “València ha de ser una ciutat amb port, no un port amb ciutat”.

Joan Romero: “No hi ha hagut informació ni debat en una qüestió irreversible que marcarà el futur de la ciutat”

El catedràtic de geografia humana Joan Romero va sol·licitar “un debat assossegat” que va més enllà de si cal una altra DIA o no, malgrat que en la seua opinió sí que seria necessària: “Hi ha en primer lloc un problema notable de governança, perquè és molt discutible que s’haja traslladat la condició d’òrgan substantiu a l’APV, les coses es poden fer d’una altra manera”.

Va dir Romero: “Estem davant una decisió històrica per a la ciutat, per a l’àrea metropolitana i per a la Comunitat Valenciana, i em sorprén molt l’escàs debat que hi ha hagut i l’escassa informació”. “Amb l’ampliació”, va afegir, “el port passarà de ser el 29é del món en trànsit de contenidors a estar entre l’11é i el 13é del món” amb les externalitats que comporta. “És un model de concentració sobre el qual cal discutir més, necessitem més informació, perquè estic segur que cap ciutat europea aprovaria en aquest moment una ampliació d’aquesta envergadura, perquè té un impacte tan gran i qüestiona tantes directives aprovades que sorprén”. Sobre la DIA, Romero va recordar que estableix que la capacitat viària de la V-30 és suficient, quan ja s’ha encarregat un estudi per a executar un accés nord per al qual el Ministeri de Transports li va assegurar que no hi ha pressupost: “Reduir el debat a la validesa de la DIA seria diluir la dimensió històrica d’aquesta decisió, ja que, per exemple, Castor (el magatzem fallit de gas davant de la costa de Vinaròs) es va aprovar amb informes ambientals favorables”.

Eulàlia Sanjaume: “Si les platges continuen erosionant-se, l’Albufera corre perill”

La catedràtica de geografia física Eulàlia Sanjaume va alertar davant la possible salinització del llac per la filtració d’aigua marina i va exigir a l’APV que faça un dragatge permanent de l’arena de les platges del nord a les del sud del port perquè es produïsca un transport dels sediments a una distància a què sí que els puguen arrossegar les onades: “Sembla que el port siga més important que l’Albufera, les seues platges estan en perill des de l’última ampliació”.

Vicente Esteban: “Coneixem l’avantprojecte; quan es presente el projecte definitiu sabrem si cal una altra DIA”

El catedràtic de ports i costes Vicente Esteban va recordar la importància del port per a la Comunitat i Espanya, atés que actualment és el primer en càrrega de contenidors, i va coincidir a demanar que el debat s’allunye de la DIA, perquè “estem parlant d’un avantprojecte”, per la qual cosa caldrà esperar a conéixer el projecte definitiu per saber si cal una altra avaluació ambiental, i va lamentar que les administracions actuen localment contra el canvi climàtic “i així ens va”.

José Serra: “Els ajuntaments s’han d’implicar en el seguiment de l’evolució de les platges”

El catedràtic de ports i costes José Serra va lamentar que sempre es “done la culpa” al port de València, va defensar que l’ampliació és “una actuació dins del recinte portuari que no té afecció addicional a les platges” i va urgir Costes (ministeri) a actuar “de manera clara i concreta per a recuperar les nostres platges”, amb seguiment per part de l’Ajuntament: “Si els diferents ajuntaments no s’impliquen a fer seguiment de les seues platges, serà difícil que Costes i el ministeri ens facen cas i regeneren les platges”.

Josepa Cucó: “Els damnificats són els ciutadans, que es continuen manifestant contra la voracitat il·limitada del port”

La catedràtica d’antropologia social Josepa Cucó va posar el focus en l’àrea metropolitana després de l’afecció de les últimes dècades al barri de Natzaret amb l’ampliació sud i en l’horta de la Punta amb la zona d’activitats logístiques (ZAL). “Els grans afectats són sempre els mateixos: la gent dels barris marítims”, va lamentar rebutjant el “mantra” que l’ampliació és necessària per a posar València en el mapa i urgint l’Ajuntament a aprofitar aquesta “ocasió única per a redirigir velles actuacions”. A més, va destacar que els ciutadans es continuen manifestant “contra la voracitat il·limitada del port”.

Josep Pardo: “Les platges són el nostre principal recurs natural i social”

El catedràtic d’enginyeria cartogràfica i geodèsia Josep Pardo va posar el focus sobre les platges i va reclamar un seguiment continu o per part de totes les institucions i “no sols del ministeri” per a la transició ecològica. Va assenyalar que el port no és l’únic responsable de la seua situació, recordant la baixada d’aportacions d’arena i els temporals “cada vegada més agressius”.

Josep Vicent Boira: “Es pot aprofitar la futura doble plataforma ferroviària del Corredor Mediterrani”

El comissionat del Govern per al Corredor Mediterrani Josep Vicent Boira, també catedràtic de geografia humana, va advocar perquè l’ampliació no s’analitze de forma aïllada, sinó a partir d’una estratègia de futur sobre el model de creixement de ciutat i de relació amb el port. A parer seu, l’accés és la cosa més rellevant i es podria solucionar per ferrocarril amb una zona de recepció a Sagunt i una altra a l’oest de València que estarien unides per la nova doble plataforma entre Castelló i València que es projecta com a part del Corredor, la qual cosa “evitaria l’entrada d’uns 5.000 camions al port de València”.

Patricia Salas: “València no necessita l’ampliació del port”

La consultora d’ocupacions verdes de l’Organització Internacional del Treball, Patricia Salas, va afirmar que “València no necessita aquesta ampliació”, i va advertir que no preveu la incorporació d’una nova naviliera i que les ciutats amb port no tenen necessàriament més ocupació, com ara Algesires. Va advocar perquè es destine la inversió de 1.000 milions de diners públics prevista en l’ampliació portuària al fet que la ciutat atraga més ocupacions ‘verdes’ i nòmades digitals, a més de protegir el “valor de marca” de l’Albufera.

Pablo Vera: “No s’ha avaluat el risc d’abocaments d’hidrocarburs”

El tècnic de SEO Birdlife Pablo Vera va recordar l’“obligació internacional” de protegir les espècies que habiten en l’Albufera i va reclamar que s’avalue l’impacte sobre la biodiversitat a diferència de la DIA del 2007. “La posidònia ja està en l’UCI”, va alertar sobre aquesta planta que viu en els fons marins de la Xarxa Natura 2000 vinculada a les platges de l’Albufera. A més, va assegurar que “no s’ha avaluat de quina manera l’ampliació augmenta el trànsit marí i, per tant, el risc d’abocaments