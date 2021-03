La factura de la CAM encara està pagant-se: el Sabadell percebrà 1.800 milions del Fons de Garantia de Depòsits el 2021

Al desembre del 2011, enguany es compleix una dècada d’aquesta operació, el Banc d’Espanya adjudicava l’extinta Caixa d’Estalvis del Mediterrani (CAM, pel nom en castellà) al Banc Sabadell pel preu simbòlic d’un euro, una operació que, com reconeixeria anys més tard el ministre d’Economia llavors Luis de Guindos, acabaria costant al voltant de 15.000 milions d’euros. Una factura que encara no ha deixat de pagar-se, encara que en aquest cas, a diferència de les crisis d’altres caixes o bancs, és el fons de le pròpies entitats bancàries el que se’n fa càrrec.

El Fons de Garantia de Depòsits (FGD) abonarà enguany 1.800 milions d’euros al Sabadell. Tal com informava el diari econòmic Expansión dilluns, l’FGD va pagar fa uns dies la penúltima factura per 1.500 milions a l’entitat catalana per l’esquema de protecció d’actius (l’EPA, una mena d’assegurança entre el 70% i el 80% dels actius tòxics que continua abonant el Fons de Garantia de Depòsits per la compra d’entitats fallides, com és el cas de la caixa d’estalvis alacantina), i al setembre farà efectiu un últim càrrec per 300 milions més –1.800 en total el 2021–.

Així doncs, tal com informa aquest mitjà econòmic, l’FDG va destinar el 2012 prop de 5.249 milions d’euros en dues ampliacions de capital –d’aquesta quantitat, 3.382 milions es van destinar a provisions de l’antiga CAM– als quals caldria afegir els pagaments anuals a l’entitat catalana per les pèrdues de la cartera protegida, que sumen una mica menys de 7.400 milions. En total, 12.635 milions d’euros als quals caldria afegir 2.200 milions que el Sabadell va haver de llevar dels seus resultats per fer front al 20% de les pèrdues per la venda d’actius danyats no garantits pel Fons de Garantia de Depòsits, que sumen una factura total pròxima a 15.000 milions avançats en el seu moment per De Guindos.

La cúpula de la CAM, condemnada

L’Audiència Nacional condemnava el mes de desembre passat, entre altres, l’ex-director general de l’antiga Caixa d’Estalvis del Mediterrani, Roberto López Abad, a dos anys de presó com a “inductor” d’administració deslleial i tres delictes contra la hisenda pública pels negocis immobiliaris de l’entitat financera alacantina al Carib, que van causar a la CAM un perjudici econòmic de 28 milions d’euros.

Els magistrats van considerar “plenament acreditat” que la caixa va patir un “gravíssim perjudici a conseqüència de l’actuació fraudulenta dels acusats”, que van dur a terme una gestió “negligent a través d’una sèrie d’operacions arriscades a la vista de les circumstàncies de mercat”. L’origen de la causa és una querella interposada el 2012 per l’FGD.