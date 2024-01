FGV aplicarà en el Metro i en el Tram una nova tecnologia per a informar d’incidències i horaris amb el mòbil

Noves tecnologies aplicades a millorar la informació dels usuaris del transport públic, especialment la de persones amb alguna mena de discapacitat visual o cognitiva. Això és el que Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana està instal·lant en les estacions i les parades de Metrovalència i Tram d’Alacant mitjançant un sistema de senyalització, guiatge i informació denominat Navilens que funciona a través dels dispositius mòbils

Fonts de l’empresa pública dependent de la Conselleria d’Infraestructures que dirigeix Salomé Pradas han informat elDiario.es que la instal·lació d’aquest sistema s’ha adjudicat a l’empresa Neosistec SL per un import de 693.814 euros, IVA inclòs. L’adquisició d’aquesta tecnologia es finança per la Unió Europea, a través dels Fons Next Generation.

Amb aquest sistema de guiatge FGV comptarà amb una tecnologia que facilita l’accessibilitat, a través de detecció i reconeixement de codis similars als QR, d’alta densitat, capaços de ser detectats amb la càmera d’un telèfon mòbil fins i tot en moviment, a distància i sense necessitat d’enfocar directament. Una vegada detectat el codi, apareix tota la informació relacionada amb incidències o horaris dels trens en l’app vinculada, una informació que també és sonora.

Fonts de l’empresa pública han comentat que la previsió és completar al començament d’aquest 2024 la instal·lació d’aquests codis en totes les parades i les estacions de Metrovalència i Tram d’Alacant.

Navilens és una tecnologia de senyalització d’avantguarda, desenvolupada pel grup d’investigació MVRLab de la Universitat d’Alacant i l’empresa murciana Neosistec Nuevos Sistemas Tecnológicos, i que ja s’ha instal·lat en altres operadors ferroviaris espanyols i internacionals.

Entre les explotacions que ja disposen d’aquesta senyalització està la de Barcelona, tramvia de Múrcia, Metro de Bilbao o els metros de Nova York, Los Angeles o Singapur. Els resultats de valoració de l’experiència per part de tota mena d’usuaris, i especialment, usuaris amb discapacitat visual, han sigut totalment favorables.

La incorporació d’aquesta tecnologia forma part de les iniciatives que FGV desenvolupa per a millorar el servei que presta, i molt especialment l’adequació de totes les seues instal·lacions en accessibilitat, oferint a les persones amb discapacitat o no els mitjans necessaris per a garantir la màxima autonomia possible i avançar cap a l’assoliment de l’accessibilitat universal.

Així funciona Navilens

L’usuari ha de descarregar-se en el seu telèfon l’aplicació de Navilens, o Navilens-GO, dependent de les funcionalitats que es vulguen. Aquestes aplicacions utilitzen la càmera de qualsevol dispositiu mòbil per a llegir la senyalització distribuïda en les instal·lacions, a través de la qual es pot rebre informació instantània, sense necessitat de panells o pantalles electròniques.

La tecnologia Navilens permet fer accessible qualsevol espai per a persones amb discapacitat visual, siga ceguesa total o baixa visió, així com a persones amb discapacitat cognitiva, a partir d’una informació visual enriquida.

L’objectiu principal és facilitar l’orientació en les estacions i les parades per a persones cegues o amb discapacitat visual, o el guiatge mitjançant la realitat augmentada per a persones amb discapacitat cognitiva.

A més, aquesta tecnologia també és molt útil per a tota mena de persones usuàries, ja que permet accedir a la informació en diferents idiomes, en punts on no hi ha panells informatius, o fins i tot de manera remota, a través de les teues etiquetes favorites. Al seu torn, la seua instal·lació contribueix a la digitalització dels sistemes d’informació, avançant cap a la transformació digital dels serveis ferroviaris.