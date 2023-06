Fins a 10.000 euros de sanció a l’Ajuntament d’Oliva per espoli d’aigua d’un pou de la marjal de Pego-Oliva

L’Ajuntament d’Oliva s’exposa a una sanció de fins a 10.000 euros davant la seua passivitat per la sobreexplotació dels dos pous que gestiona per mitjà d’una concessió l’empresa Aguas del Bullent SA.

Fonts de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) han confirmat a elDiario.es que han obert un expedient sancionador davant “l’incompliment de les condicions establides en la concessió d’aigües per superació del volum màxim anual reconegut”, infracció que, segons la legislació, es consideraria lleu, “i pot correspondre una multa de fins a 10.000 euros, depenent del resultat de la instrucció i del que es resolga finalment”. L’expedient està “en fase d’instrucció i a l’espera de possibles al·legacions”.

Tal com va denunciar el representant d’Acció Ecologista-Agró, Víctor Navarro, l’empresa Aguas del Bullent SA subministra aigua potable per a la zona de la platja d’Oliva (València) entre els rius Bullent i el dels Racons aprofitant dos pous objecte d’una concessió a l’Ajuntament d’Oliva, el volum màxim anual de la qual és de 440.000 metres cúbics.

No obstant això, segons les dades facilitades per l’Ajuntament d’Oliva a instàncies del Síndic de Greuges, “el 2013 es van extraure 1.278.940 metres cúbics, la qual cosa suposa quasi el triple del volum objecte de la concessió, i en els anys següents els bombaments suposen més del doble de la concessió. A més, malgrat no tindre una disponibilitat legal d’aigua, el nombre d’abonats d’Aguas del Bullent ha anat augmentant des de 3.353 el 2012 fins a 3.876 el 2021.

A més, posa en relleu que la massa d’aigua subterrània Oliva-Pego es considera, per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, en mal estat quantitatiu perquè el bombament total supera el recurs disponible.

La Fiscalia va obrir una investigació a conseqüència de la denúncia que no obstant això va arxivar unes quantes setmanes després en comprovar “l’existència d’un nou expedient, actualment en tramitació, per a l’ampliació de la concessió administrativa existent amb informe favorable de la CHX i així mateix s’informava que, malgrat les irregularitats detectades, la CHX no tenia constància que comportaren danys al domini públic hidràulic”.

En aquest sentit, des de la Confederació han explicat que l’ampliació consisteix en la incorporació “d’un tercer pou denominat Montaner, situat en el mateix municipi, però sobre la massa d’aigua subterrània Almirall-Mustalla (l’estat quantitatiu de la qual és bo)”. La modificació concessional sol·licita “un increment del volum màxim anual fins a 1.332.985 metres cúbics”.

Les mateixes fonts han afegit que “l’expedient de modificació concessional està en tramitació, i ha obtingut ja l’informe favorable de l’Oficina de Planificació Hidrològica d’aquesta CHX, que indica que la modificació no és incompatible amb el Pla Hidrològic de la Demarcació i és, per tant, factible i assumible sempre que es reduïsca el volum màxim anual fins a 1.191.754 metres cúbics (ajustant a la baixa la dotació) i que l’ampliació de volum siga a càrrec del pou Montaner, en la massa d’aigua en bon estat (Almirall-Mustalla)”.

Això implica que “no s’haurà de modificar l’extracció anual màxima autoritzada de 440.000 m³ en la massa d’aigua en mal estat (Oliva-Pego)”. En aquestes condicions, per tant, “no es produiran danys al domini públic hidràulic de cap de les dues masses d’aigua subterrània”.

Segons la CHX, “durant la tramitació de l’expedient de la modificació concessional emetrà informe la comunitat autònoma valenciana, en matèries de la seua competència, que serà tingut en compte en el seu moment per a dictar la resolució que s’estime pertinent”.