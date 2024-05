El fiscal anticorrupció rebaixa la petició de pena a Zaplana de 19 a 17 anys de presó

El fiscal anticorrupció ha rebaixat la petició de pena per a Eduardo Zaplana a 17 anys de presó pels presumptes delictes de grup criminal, blanqueig de capitals, suborn, falsedat en document mercantil i prevaricació administrativa. El representant del Ministeri Públic ha retirat el presumpte delicte de falsedat en document públic, i ha baixat la petició de pena de 19 a 17 anys de presó. L'expresident autonòmic i exministre del PP encara així la darrera fase del judici pel 'cas Erial'.

El fiscal Pablo Ponce també ha retirat l'acusació per a Elvira Suanzes, exdiputada del PP, i per als empresaris Pedro Romero i Ángel Salas. “No hi ha prou prova per mantenir l'acusació”, ha afirmat.

D'altra banda, el Ministeri Fiscal ha retirat el delicte de prevaricació per a l'expresident autonòmic José Luis Olivas, que s'enfronta a una petició de pena de sis anys per, únicament, el presumpte delicte de suborn (retirant el de prevaricació, que suposava inhabilitació).

El representant del Ministeri Públic, en canvi, ha sol·licitat una rebaixa de pena per als quatre acusats que van assolir un pacte de conformitat per confessar els fets: l'excap de gabinet de Zaplana, Juan Francisco García; el testaferro confés Joaquín Miguel Barceló 'Pachano' i els germans José i Vicente Cotino.