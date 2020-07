El fiscal demana arxivar la denúncia del PP contra el director de Política Lingüística pel control de les subvencions al germà de Puig

La Fiscalía ha demanat al jutge que arxive la investigació al director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, pel cas de les subvencions a l'ús del valencià rebudes per les empreses de comunicació del germà del president Ximo Puig, Francis Puig. L'informe del fiscal argumenta que no aprecia intenció de Trenzano d'ocultar la veritat sobre la correcció de les ajudes a les empreses Comunicacions dels Ports S.A. i Mas Mut Produccions S.L.O. concretament en els exercicis 2015 i 2016.

La petició d'arxivament de la causa, avançada pel periòdic Las Provincias, suposa que el PP es quedaria només com a acusació particular, acusació que arriba a demanar 6 anys de presó per un presumpte delicte de falsedat en document públic. El PP assenyala com a base de la seua acusació que l'alt càrrec de la Generalitat va signar l'acord del 6 d'abril de 2018 en el qual s'afirmava que "l'Administració de la Generalitat ha realitzat les actuacions de control que li corresponen"; no obstant això els populars adverteixen que va ser tres mesos després, el 16 de juliol de 2018, i després de les denúncies que va fer el partit, quan es va aprovar realment el Pla de Control de les subvencions als mitjans.

El fiscal en el seu informe argumenta la petició de l'arxiu en què no aprecia en Trenzano la intenció d'ocultar la veritat o voler encobrir una conducta aliena, aportant com a reforç el testimoniatge del tècnic que va elaborar el document i que va signar el director general, que va afirmar que el contingut era cert. És més, el ministeri fiscal retrau al PP que busque confondre a l'instructor tractant de mesclar aquest assumpte amb la causa que investiga Francis Puig per les irregularitats detectades en la sol·licitud de subvencions al foment del valencià, i pel que li ha obert un expedient la Conselleria de Transparència.

D'altra banda, el fiscal també critica la instrucció del cas, en indicar que en l'acte el jutge sembla esforçar-se a explicar per què el contingut del document inicial signat per Rubén Trenzano no és exacte, però per contra no té en compte el que li va ordenar l'Audiència quan va reobrir el cas, que era especificar els suposats indicis de mentida del director general de Política Lingüística per a beneficiar a Francis Puig.

Conclou el fiscal que el fet que Trenzano signara un document amb un contingut inexacte no és suficient per a acusar-lo si no es pot provar l'ànim de mentir, i a més situa la judicialització de l'assumpte dins de "les discrepàncies pròpies dels avatars polítics".