La Fiscalia Anticorrupció demana dotze anys de presó per a Carlos Fabra per ocultar a Hisenda el seu patrimoni milionari

La Fiscalia Anticorrupció sol·licita dotze anys de presó per a l'expresident de la Diputació de Castelló Carlos Fabra, del PP, per la presumpta ocultació del seu patrimoni milionari per a no pagar els deutes amb Hisenda. El Ministeri Fiscal, segons ha avançat El Confidencial i ha pogut confirmar elDiario.es de fonts de la investigació, demana sis anys per un presumpte delicte d'insolvència punible i frustració de condemna, cinc per blanqueig de capitals i un any per suborn, a més de tres anys d'inhabilitació per a càrrec públic. Per a l'ex esposa de Fabra, María Amparo Fernández, Anticorrupció sol·licita set anys de presó pels presumptes delictes d'insolvència punible i blanqueig.

Per a l'empresari Fernando Roig, president del Villareal CF i un dels empresaris que van prestar diners a fons perduts a l'ex polític del PP, el Ministeri Públic demana quatre anys i set mesos de presó pels suposats delictes de cooperació necessària en la insolvència i suborn. Anticorrupció sol·licita la mateixa pena per al seu fill Fernando Roig Nogueroles. L'apoderat d'una de les empreses de Roig, Miguel Pérez Ferrer, afronta una petició de pena idèntica.

Un informe de la Fiscalia vincula el préstec de 1,7 milions abonat per Roig a Fabra amb els patrocinis de l'Aeroport de Castelló al club castellonenc. El fiscal rebaixa la pena sol·licitada per a l'empresari Enrique Gimeno, propietari de l'empresa Facsa i condemnat prèviament per finançament il·legal del PP, a nou mesos de presó per un suposat delicte de suborn.

L'ex polític del Partit Popular va rebre 2,6 milions d'euros en comptes al seu nom i va mantindre una "intensa activitat bancària per ell organitzada" amb abonaments superiors als 26 milions d'euros, segons la tesi del jutge instructor. A més, investigadors de la Unitat de Delictes Econòmics i Fiscals (Udef) de la Policia Nacional sospiten que l'ex polític del PP cobrava comissions de fins a 100.000 euros per mitjançar en projectes urbanístics quan encara presidia la institució provincial.

La causa, en què també estan processats la filla de Fabra (Claudia) i el seu marit, ha destapat el patrimoni familiar, que inclou una residència en una luxosa urbanització de Pozuelo de Alarcón (Madrid) investigada. La instrucció ha detectat nombrosos préstecs a fons perdut d'empresaris castellonencs a l'expresident de la Diputació, molts dels quals van rebre contractes públics. El club de Roig va obtindre 18,7 milions d'euros en patrocinis de l'Aeroport de Castelló, tal com ha informat aquest diari.

En l'ordre de processament, el magistrat Jacobo Pin (un autèntic malson per a Fabra) analitza les interminables maquinacions que va orquestrar l'expresident de la Diputació de Castelló per a desprendre's del seu patrimoni amb l'objectiu de no afrontar el deute, a través de complexes operacions amb empreses pantalles, familiars directes i testaferros.

"Aquesta situació d'aparent penúria econòmica no és conforme amb el fet aparentat d'haver-se després de patrimoni a canvi de crèdits futurs fins i tot no cobrats, no reclamats i de difícil retorn, a persones físiques i jurídiques del seu cercle pròxim", recull la resolutòria de l'instructor. La Fiscalia Anticorrupció, d'altra banda, també destaca l'ús de bitllets de 500 euros.

La instrucció de la causa, a més, ha reviscolat la investigació pel camp de golf de Borriol i el jutge Jacobo Pin ha sol·licitat que s'òbriga una nova causa contra Fabra per l'ús de dos escortes, quan ja havia abandonat l'activitat pública, pagats per Marina d'Or i Becsa SA, la constructora de la família Batalla, el responsable de la qual, Gabriel Alberto Batalla Reigada, ja va ser condemnat per finançament il·legal del PP després de confessió pròpia.