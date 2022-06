La Fiscalia considera que el TSJ valencià ha de prendre declaració com imputada a Mónica Oltra

“La Fiscalia TSJ de la Comunitat Valenciana ha informat favorablement que el TSJCV és competent per a la instrucció i, en el seu cas , enjudiciament, per resultar, ara com ara, indicis rellevants contra l'honorable donya Monica Oltra Jarque, com a aforada per la seua condició de vicepresidenta del Consell”, ha assenyalat aquest divendres el fiscal portaveu, Jaime Gil .

El jutge instructor del cas per la gestió que el departament d'Oltra va realitzar de la denúncia que va portar a la condemna del seu ex marit, educador en un centre d'acolliment, per abusos a una menor tutelada va sol·licitar que el TSJ citara la vicepresidenta valenciana en qualitat d'imputada. La causa, en la qual porten l'acusació dos dirigents de l'extrema dreta, està pendent de la decisió sobre aqueix assumpte.

La Fiscalia es mostra favorable a “que es realitzen quantes diligencies siguen precises per a completar la investigació dels fets i la determinació del grau de participació de la persona aforada” i puntualitza que “respecte a la resta d'investigats en moment posterior es valorara si s'ha d'assumir la competència”. Es refereix a una dotzena de càrrecs de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives als quals va prendre declaració com imputats el jutge instructor. Es tracta de dirimir si va haver-hi encobriment o desprotecció de la menor víctima dels abusos.