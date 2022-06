La Fiscalia de delictes d’odi demana tres anys de presó a un ultra que va amenaçar en xarxes a Pedro Sánchez: “Ho executaré”

Eduardo M. S., un tuiter ultra de 51 anys, s’enfronta a una petició de pena de tres anys de presó per part de la secció de delictes d’odi de la Fiscalia de València pels missatges amenaçadors contra Pedro Sánchez que va penjar en la xarxa social. Es tracta d’“expressions de propaganda, promoció i justificació de l’odi basat en la intolerància, i d’incitació a la violència”, assenyala l’escrit d’acusació del ministeri públic.

El fiscal demana la retirada dels missatges de l’acusat, amb antecedents penals, i sol·licita una inhabilitació especial per a l’exercici de professió o ofici educatius per un període de sis anys.

Eduardo M. S. mantenia una fixació amb el president de l’executiu central, Pedro Sánchez, després de l’exhumació del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Així doncs, l’acusat va etzibar en diversos missatges: “Proclame ací en Twitter que si Pedro Sánchez aquest bastard roig trau Franco el mataré, Franco eixirà de la seua tomba, però Pedro Sáanchez entrarà en una altra”.

“Comentaris que van ser detectats el 18 de juny de 2018 pel Grup 2 de Xarxes de la Unitat Central de Ciberdelinqüència” de la Policia Nacional, assenyala l’escrit del ministeri fiscal.

L’acusació pública recull altres missatges en el mateix to amenaçador: “Ahir vas estar on jo visc roig bastard dient que vols exhumar Franco t’amenace de mort que si ho fas et mataré”, va escriure Eduardo M. S. el 4 de desembre de 2017.

En el seu perfil de la xarxa social “@stuka1937”, l’ultra especulava amb un pretés mètode per a executar el president socialista: “És fàcil matar Sánchez només és buscar el moment similar a quan el pocavergonya va colpejar Rajoy però en comptes de colp tir a boca de canó”.

La investigació policial va determinar que l’usuari utilitzava la connexió contractada per don pare en el domicili familiar en què residia en una urbanització de Paterna. L’escrit del fiscal inclou també altres missatges del mateix caire: “No toleraré que es profane la tomba de Franco si el bastard roig de Sánchez ho executa jo l’executaré a ell”.

Eduardo M. S. s’asseu dijous en el banc dels acusats davant la secció quarta de l’Audiència Provincial de València.