La Fiscalia manté els 6 anys de presó per a Consuelo Císcar en el cas IVAM: “Hi hagué malversació”

La Fiscalia manté la petició de sis anys de presó per a l’exdirectora de l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) Consuelo Císcar pel presumpte frau milionari amb l’adquisició de reproduccions d’obres de l’escultor ja difunt Gerardo Rueda: “Hi hagué malversació i voluntat de beneficiar [José Luis] Rueda”, ha assegurat.

Així s’ha pronunciat el ministeri públic durant l’exposició del seu informe en el judici per la peça 2 del cas IVAM, en què Císcar comparteix el banc dels acusats amb l’ex-director economicoadministratiu del museu Juan Carlos Lledó, i el fill i hereu de l’artista, José Luis Rueda.

La peça principal del procediment, centrada en presumptes irregularitats de Císcar per a promocionar la carrera artística del seu fill ‘Rablaci’ (acrònim de Rafael Blasco Císcar), va acabar al setembre amb una conformitat: l’exdirectora del museu va reconéixer que va malversar i va acceptar la pena d’un any i mig de presó –davant dels 12 que li demanaven.

En la peça de Rueda, la Fiscalia ha elevat a definitives les seues conclusions i reclama per a Císcar la pena de sis anys de presó i multa de 144.000 euros per un delicte continuat de prevaricació administrativa, de falsedat en document oficial comesa per funcionari públic i malversació de cabals públics en la modalitat agreujada. Per a Lledó demana cinc anys i sis mesos de presó i multa de 63.000 euros; i per a Rueda, cinc anys per un delicte continuat de malversació.

El que sí que ha modificat la fiscal és la indemnització per a l’IVAM, que ha baixat de 3,4 milions a 1,8. Això es deu als últims informes pericials aportats a la causa que indiquen que part de les obres que va donar José Luis Rueda al museu sí que eren originals i no còpies.

D’altra banda, la Fiscalia es manté en el fet que hi hagué delicte: “Els objectes que es van donar a l’IVAM no s’ajustaven al que s’indicava en els contractes; en els contractes es veu una voluntat clara de beneficiar Rueda, i això és la malversació, ja que el tipus penal no exigeix un benefici propi, sinó en favor d’un tercer”, ha resumit la fiscal.

El ministeri públic ha apuntat que l’IVAM segueix unes normes de contractació pública i ha lamentat sobre aquest tema que no s’emeteren informes sobre la idoneïtat i el preu de l’obra de Rueda. També ha subratllat que el fill de l’artista no tenia ni autorització ni les indicacions degudes per a reproduir l’obra.