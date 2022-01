Ford Almussafes demana reduccions salarials i més hores de faena perquè la factoria puga fabricar vehicles elèctrics

Dimarts s’ha celebrat una reunió important per al futur de la factoria de Ford a Almussafes (la Ribera Baixa) entre la direcció i el comité d’empresa. En la trobada, la companyia ha traslladat al comité la necessitat urgent de revisar els paràmetres de competitivitat de la factoria valenciana davant la reestructuració que escometrà la multinacional a Europa per adaptar-se a les noves maneres de mobilitat sostenible, en concret als vehicles elèctrics, una reestructuració que, segons l’empresa mateixa, podria passar pel tancament d’alguna de les plantes del vell continent.

“Ford Europa està redissenyant-se per competir en aquest mercat. Per fer-ho ha de decidir on es fabriquen aquests productes i, sens dubte, la planta de València s’ha guanyat el dret d’optar per això, igual que altres plantes d’europees. Perquè puguem optar a la fabricació d’aquests nous productes elèctrics cal posar en valor la nostra posició competitiva davant de la dura competència d’altres plantes a Europa”, diu el document que s’ha repartit entre els representants sindicals.

Per fer-ho, la direcció ha proposat als sindicats negociar una reducció dels costos salarials, l’extensió de les jornades de treball i un augment del nombre de dies de faena per any.

En aquesta comissió negociadora, la novena per a treballar en les condicions que permeten l'arribada de models elèctrics a la factoria valenciana, la direcció ha tornat a posar sobre la taula que no s'aplique la pujada de l'IPC de 2021 --com contempla l'actual conveni--.

La proposta, tal com s’ha plantejat per l’empresa ha sigut rebutjada pels diferents sindicats, si bé és cert que UGT, organització majoritària amb un 97% de representació, ha sol·licitat un recés de 48 hores per consultar entre els seus afiliats la possibilitat d’oferir com a contrapartida una possible negociació de qüestions de flexibilitat que puguen valdre per a resoldre el problema, sempre deixant clar que no acceptarà una retallada salarial de cap mena.

Per al sindicat està en joc “la supervivència de la fàbrica amb tot el que això comporta” i s’han mostrat preocupats, perquè a conseqüència de la reestructuració ja hi ha hagut 12.000 acomiadaments en els dos últims anys en tot Europa i s’han tancat quatre plantes.

Per part seua, el sindicat STM veu "inassumibles i injustificables" per a una plantilla que "tant ha donat i tantes retallades porta heretant conveni rere conveni gràcies a l'ajuda d'aqueix sindicat que tant presumeix de pau social".

Aquest sindicat s'ha referit a una circular 'Ford Ara' distribuïda aquest dimarts per l'empresa entre els treballadors per a demanar-los "responsabilitat". "Passar-li la pilota als treballadors i treballadores que tant sacrifique realitzen dia a dia i tantes alegries li han donat a l'empresa en forma d'abundants beneficis, demanant-los responsabilitat i fer-li caure en els seus muscles el futur de Ford Almussafes no ens sembla la millor manera d'empatitzar amb ells", ha lamentat.

La reunió s’ha produït un dia després d’acordar un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) de 15 dies repartits aquest primer trimestre que serà aplicable als 4.800 empleats de la planta de fabricació, i quedaran fora finalment el miler de treballadors de la planta de motors.