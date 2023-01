Francisco Camps afronta el judici pel cas Gürtel disposat a tornar a la “primera línia de batalla” del PP

Francisco Camps, expresident de la Generalitat Valenciana, s’enfronta dilluns a l’inici del judici per les adjudicacions i els contractes menors del cas Gürtel en l’Audiència Nacional, en què la Fiscalia Anticorrupció li demana dos anys i sis mesos de presó, a més d’inhabilitació per a càrrec públic durant deu anys, pels presumptes delictes de prevaricació i de frau a l’Administració pública. No obstant això, malgrat el panorama judicial, Camps està disposat a tornar a la política de la mà del PP. “M’encantaria tornar a la primera línia de batalla”, va assegurar en una conferència que va impartir aquesta setmana sobre “la pena de telenotícies” organitzada per un fòrum de nostàlgics campistes.

L’expresident valencià afronta el judici, que es prolongarà fins al mes vinent de maig, amb una estratègia d’atac frontal contra el ministeri públic i l’acusació popular que exerceix el PSPV-PSOE. Camps, que va ser absolt per un jurat popular de la causa dels vestits del cas Gürtel, ha elaborat una sèrie de reflexions sobre la figura de l’investigat per corrupció. “L’estat de dret està greument afectat” per aquesta mena d’investigacions, va denunciar en el Casino d’Agricultura de València, envoltat per ex-alts càrrecs del seu Govern.

Francisco Camps va assegurar que es tracta d’“investigacions prospectives”, va denunciar el paper dels mitjans de comunicació i de les filtracions i fins i tot va proposar una auditoria de la Fiscalia Anticorrupció, un òrgan clau en les perquisicions d’aquesta mena de delictes. Camps, una setmana abans de l’inici del judici, va aprofitar per a reivindicar la seua “extraordinària gestió” al capdavant de l’executiu autonòmic, entre el 2003 i el 2011. “Tot el que vaig fer com a president es va decidir que fora triturat”, va assegurar.

L’acusat també va retraure al PSOE les denúncies en el marc del cas Gürtel i va criticar el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, per l’acusació popular en contra seua en la causa. “Puig continua perseguint-me”, va afirmar.

Cap càrrec ‘popular’ en actiu de primera va acudir a la conferència. El PP valencià afronta l’arrancada del 2023 amb un calendari judicial complicat que, a més del cas Gürtel, inclou dos judicis seguits del cas Taula en què Alfonso Rus, expresident de la Diputació de València, i Marcos Benavent, autodenominat ionqui dels diners, s’asseuran en el banc dels acusats. Dos expresidents autonòmics –Eduardo Zaplana i José Luis Olivas– també figuren com a acusats en el cas Erial, la instrucció del qual està liquidada, encara que sense data per a judici.

Amb aquest panorama previ a unes eleccions autonòmiques i municipals, Francisco Camps va centrar les seues crítiques en els tres jutges instructors que l’han investigat (“alts càrrecs socialistes”, va dir) i, especialment, en Anticorrupció, per als representants dels quals va proposar “establir responsabilitats”.

Precisament, el ministeri públic compta amb una basa amb vista al pròxim judici en l’Audiència Nacional: les confessions de nombrosos acusats, incloent-hi el seu en altre temps amiguito del alma Álvaro Pérez el Bigotes.

La Fiscalia Anticorrupció, en el seu escrit d’acusació, considera que la trama Gürtel que liderava Francisco Correa, va aterrar a la Comunitat Valenciana “per les possibilitats de negoci que els va oferir Francisco Camps, no sols per a l’organització i l’execució de tots els actes del PP, incloent-hi les eleccions autonòmiques del 2003, sinó també amb l’objectiu posterior d’aconseguir una posició avantatjosa en la convocatòria i l’adjudicació de contractes públics”.

Així doncs, Camps hauria facilitat a El Bigotes “l’accés a alts càrrecs de l’Administració autonòmica amb poder decisori i intervenció destacable” en l’adjudicació d’expedients de contractació com els de la fira Fitur. Precisament Álvaro Pérez va aportar un escrit en què detalla la seua relació amb l’expresident autonòmic, que va propiciar la contractació de l’empresa Orange Market en “tots i cadascun dels esdeveniments” que organitzava el partit.

En el banc dels acusats, a més de l’ex-secretari general del PP valencià Ricardo Costa, s’asseuen tres exconsellers dels executius de Francisco Camps (Alicia de Miguel, Luis Rosado i Manuel Cervera) i 16 alts càrrecs i tècnics. També sis membres de la trama Gürtel, incloent-hi Francisco Correa.

El judici suposa l’últim tràngol de Camps davant un tribunal després d’haver-se lliurat, siga per absolució, arxivament o sobreseïment, de causes com la Fórmula 1 o la visita del Papa a València, entre altres.

Les confessions i els pactes amb Anticorrupció de diversos alts càrrecs del seu Govern i dels integrants de la xarxa liderada per Correa suposen un llast de primer ordre per a la defensa de Camps. L’expresident autonòmic va demanar en la seua conferència prèvia al judici la prohibició de la “negociació secreta” d’Anticorrupció amb “alguns acusats”.