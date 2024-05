Francisco Camps, després de la seua absolució: “Tinc ganes de tornar a l'arena política, a la primera línia”

L'expresident de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, celebra la fi de 15 anys de processos judicials encadenats i prepara la tornada a la política. L'exdirigent popular, pletòric després de la desena absolució, manifesta el seu entusiasme a tornar a una activitat que “mai” ha abandonat i que defineix com la seua vocació. “Personalment, tinc ganes de tornar a l'arena política. Al primer nivell i a la primera línia”, ha afirmat aquest dimecres després de conèixer-se la decisió de l'Audiència Nacional.

Qui va ser líder dels populars valencians s'ha comunicat aquest matí amb el president del PP, Alberto Núñez Feijoó, que li ha traslladat l'enhorabona i l'ha emplaçat a mantindre una nova conversa quan l'agenda ho permeta. Amb el president de la Generalitat Valenciana i líder del PPCV i amb l'alcaldessa de València, Maria José Catalá, encara no ha parlat. Segons diu, ha rebut gairebé mig miler de cridades i missatges de goig de coneguts.

Acompanyat per uns vídeos promocionals dels seus moments més mediàtics com a president, en què es podia llegir “gràcies per la confiança”, Camps ha emfatitzat: “La meua voluntat, la meua vocació de servei públic de treballar pels espanyols i estar en el PP és irrefrenable”, per després afegir: “Jo mai no vaig deixar la política. Seguisc sent un polític espanyol al servei dels espanyols”.

Preguntat pels terminis, s'ha posat a disposició del seu partit, el PP, i ha indicat que ara té “tot el temps del món”. “Només demane a Déu que em done salut”, ha comentat diverses vegades. A més, ha reconegut que li “encantaria” sotmetre's “a les urnes”, tot i que ha especificat que el seu retorn és una cosa que ha de parlar amb els actuals dirigents del seu partit: “M'agradaria tornar a l'escrutini del que vaig sortir i del que no havia d'haver eixit mai”.

L'expresident valencià, que ha rebutjat mostrar-se víctima del “lawfare” i ha remarcat que ell “no ha anat plorant pels cantons”, sí que ha insistit en la idea que “algú” va voler que passara 15 anys imputat o encausat, que era un assumpte polític i no judicial. Camps denunciat que “això no pot passar a cap espanyol”.

Juntament amb el seu advocat, Pablo Delgado, ha asseverat que res no devia a ningú ni ningú li devia res, cosa que s'ha demostrat en una “lluita ferotge” en què sempre ha confiat en jutges i fiscals, i ha recordat l'exalcaldessa Rita Barberá, amb qui va tindre “la sort de compartir anys extraordinaris”.