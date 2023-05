Un funcionari declara que el Govern de Camps va fer “fraccionament” de contractes per a la xarxa Gürtel

Un funcionari que declarava com a testimoni en el judici per la peça separada 5 del cas Gürtel ha assegurat que els contractes de la xarxa amb la Generalitat Valenciana, durant el Govern de Francisco Camps, van ser “fraccionats”. Vicente Javier M. M., cap del Servei d’Administració Econòmica de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports i del Consell Valencià de l’Esport, ha relatat que el departament autonòmic va rebre unes factures per l’edició del 2006 de l’Open de Tenis, per una suma total de 36.196 euros i a nom de quatre empreses diferents de la xarxa Gürtel, que cap funcionari volia signar.

“No enteníem per què havíem de pagar-ho nosaltres”, ha dit el funcionari, que ha explicat que la patrocinadora de l’esdeveniment era la Societat Circuit del Motor i Promoció Esportiva SA, de la qual el popular David Serra, també acusat en la causa, era responsable. El testimoni ha assegurat que va ser David Serra qui li va donar en un primer moment les factures. Davant la seua “estranyesa” (ni tan sols tenien una proposta de despesa), Serra va consultar amb el gabinet del conseller d’Educació i Esport llavors, Alejandro Font de Mora, la conveniència d’abonar les factures.

Després de la consulta, “em diu que, a partir d’aquell moment, ens faríem càrrec d’aquestes factures”, ha relatat a preguntes de la Fiscalia Anticorrupció. L’home ha declarat que una altra funcionària va parlar amb la mateixa persona que representava les quatre empreses, per la qual cosa de seguida van sospitar que es tractava d’un “fraccionament” de contractes. “En tots els meus anys treballant mai havia vist aquests proveïdors”, ha postil·lat.

José Miguel S. G., un altre funcionari que ha declarat com a testimoni, també ha confirmat que aquells pagaments van ser “una cosa anòmala”. Un tercer funcionari, el cap de l’Àrea d’Esports llavors Hermenegildo P. C., ha relatat que va rebre les factures en un correu electrònic remés per Cándido Herrero, de l’empresa Orange Market, encara que en el seu departament no tenia obert cap expedient de l’Open de Tenis.

L’exatleta Niurka Montalvo, successora de David Serra al capdavant de la Secretaria Autonòmica d’Esports, també va abonar cinc factures a les mateixes empreses per valor de 57.040 euros per l’edició següent de l’Open de Tenis. La dona ha negat que coneguera l’empresa Orange Market o el seu representant a València, Álvaro Pérez.

Montalvo, a preguntes del lletrat de Francisco Camps, ha assegurat que l’expresident valencià mai li va ordenar contractar amb empreses de la trama. També ha declarat que els funcionaris del seu departament eren “bastant obsessius amb el procediment”. La testimoni també ha afirmat que és amiga de Camps “en l’àmbit esportiu”. “Eixia a córrer amb nosaltres, a fer exercici”, ha recordat.

També ha declarat David Serrahíma, director executiu de les empreses organitzadores de l’Open de Tenis a València que van subcontractar en diverses edicions alguns serveis (com ara actes de presentació o una zona d’atenció institucional del torneig) a la xarxa d’empreses de la trama Gürtel. En el contracte que van signar el 2005 amb Orange Market, l’empresa d’Álvaro Pérez s’encarregava d’assegurar els interessos de la Generalitat Valenciana en matèria de representació institucional.

David Serrahíma ha negat que la seua firma sabera que les mercantils subcontractades pertanyien al mateix grup empresarial de Francisco Correa. També ha negat que David Serra, un dels seus principals interlocutors en l’Administració autonòmica, pressionara perquè es contractara amb Orange Market. Sí que ha reconegut que van triar l’empresa d’Álvaro Pérez per ser “una agència pròxima” a la Generalitat Valenciana. “És el que vam percebre nosaltres”, ha dit el testimoni.