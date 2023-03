La Generalitat Valenciana destina més de mig milió d’euros per a la retirada de vestigis de la dictadura franquista

La Conselleria de Transparència i Qualitat Democràtica, que dirigeix Rosa Pérez Garijo, destina més de mig milió d’euros en subvencions per a la retirada de vestigis de la dictadura franquista en tot el territori valencià i la posada en valor dels llocs de la memòria. Les subvencions, en règim de concurrència competitiva, estan destinades a ajuntaments i mancomunitats, així com a entitats i associacions sense ànim de lucre, que podran optar a una ajuda per una quantitat màxima de 20.000 euros.

Així doncs, l’executiu autonòmic aposta “amb caràcter preferent” per l’eliminació de “tota mena d’elements d’exaltació de la revolta i el franquisme i la senyalització del seu context històric”, segons la resolució publicada dijous en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

El document defineix la memòria democràtica com “la salvaguarda, el coneixement i la difusió de la història de la lluita dels valencians i valencianes pels seus drets i les llibertats democràtiques” durant el període comprés entre la proclamació de la II República, el 14 d’abril de 1931, i l’entrada en vigor de l’Estatut d’Autonomia valencià el 10 de juliol de 1982.

En l’apartat de retirada de vestigis franquista, la resolució inclou la “substitució del nomenclàtor dels carrers” que incomplisquen la normativa vigent en matèria de memòria històrica.

A més, les subvencions també impulsen la realització d’informes, estudis i projectes per a la identificació, localització i recuperació d’edificis, llocs i espais geogràfics vinculats a la memòria històrica, “per haver-s’hi esdevingut alguna mena d’actuació o esdeveniment en el període comprés entre l’esclat de la Guerra Civil i la fi de la dictadura”.

La resolució estableix els criteris de valoració de les sol·licituds, tant d’ajuntaments com d’associacions sense ànim de lucre, entre els quals la qualitat tècnica i la viabilitat econòmica del projecte, la col·laboració d’altres entitats i institucions, l’experiència, la trajectòria i l’especialització de les entitats, la incidència del projecte en la societat o el cofinançament per part de l’entitat sol·licitant.