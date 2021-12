La Generalitat Valenciana va disparar el 2020 la despesa en publicitat fins a 14 milions amb Prensa Ibérica i Prisa al capdavant

La pandèmia del COVID-19 ha disparat la despesa en publicitat de la Generalitat Valenciana en mitjans de comunicació en un context de crisi sistèmica de pràcticament totes les capçaleres. La despesa en publicitat va arribar el 2020 a 14 milions d’euros, quasi un 16% més que l’exercici anterior. El president Ximo Puig i la consellera de Sanitat, Ana Barceló, van controlar el gros de la despesa en publicitat.

El 2020, Ediciones Prensa Ibérica i el Grupo Prisa de nou es mantenen al capdavant de la llista, segons les dades publicades en el portal GVA Oberta un dia abans que acabe l’any. La despesa en publicitat augmenta, però segueix el mateix patró de repartiment que el 2018 i el 2019, segons el recompte de la Secretaria Autonòmica de Promoció Institucional que dirigeix el socialista Alfred Boix.

Així doncs, el diari Levante-EMV va ingressar 1,4 milions d’euros el 2020, mentre que Información va obtindre 1,1 milions i Mediterráneo 666.290 euros. De la seua banda, la Cadena Ser i Los 40 van ingressar 1,3 milions i el diari El País 246.876 euros. Els mitjans del Grupo Vocento van obtindre ingressos en publicitat per 1,2 milions (140.196 euros el diari Abc i 1,1 milions Las Provincias). La cadena Cope es va embutxacar 747.616 euros i Onda Cero 575.928 euros.

El Mundo va obtindre 303.141 euros; La Razón, 194.042 euros, i La Vanguardia, 159.371 euros. La capçalera comarcal El Periódico de Aquí va ingressar 69.754 euros. La revista El Temps en va aconseguir 45.700.

En l’àmbit audiovisual, la cadena Telecinco encapçala la llista, amb 153.394 euros, seguida per Antena 3 (135.377 euros). Per davall de les dues televisions privades, se situa À Punt, amb 133.471 euros, seguida per la 8 Mediterráneo TV (92.475 euros). De la seua banda, Cuatro va obtindre 59.314 euros en publicitat mentre que Movistar Plus va ingressar 18.680 euros.

Entre els mitjans digitals, el Grupo Plaza (empresa editora de Valencia Plaza i de les seues edicions a Alacant i Castelló, a més de la revista Plaza), va aconseguir el 2020 363.154 euros. Per davall, se situen elDiario.es, amb uns ingressos de 164.678 euros; El Confidencial (124.316 euros); 20 minutos (101.773 euros) i El Español (41.283 euros).

A més, Valencia Xtra va ingressar 40.608 euros; Esdiario 29.437 euros, i VLC News 14.372 euros.

Presidència i Sanitat acaparen 8,1 milions

Dels 11,3 milions d’euros que reparteixen el conjunt de conselleries de la Generalitat Valenciana, Presidència i Sanitat són els departaments que més fons manegen. El 2020, van sumar 8,1 milions d’euros en despesa de publicitat en mitjans de comunicació. Per davall se situen altres conselleries en mans del PSPV-PSOE, com la de Política Territorial (706.667 euros); Justícia (153.719 euros); Hisenda (137.821 euros), i Innovació, amb tot just 9.000 euros.

Lluny d’aquestes xifres, els departaments que controla Compromís estan encapçalats per la Conselleria d’Educació, amb 1,7 milions; la vicepresidència de Mónica Oltra, que maneja 275.516 euros; Economia (143.217 euros), i Agricultura, amb 15.276 euros.

D’altra banda, els departaments en mans de consellers d’Unides Podem reparteixen 62.134 euros, en el cas de la vicepresidència segona, i 30.918 euros la Conselleria de Transparència.

A aquestes xifres se suma la publicitat del sector públic, encapçalada, des de lluny, per Turisme Comunitat Valenciana, que reparteix 2,1 milions d’euros, seguida de l’empresa pública de la Ciutat de les Arts i les Ciències (565.175 euros), el Palau de les Arts (241.553 euros) o de l’Institut Valencià de Finances, amb 106.829 euros.