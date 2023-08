La Generalitat Valenciana del PP es queda amb els projectes de Ximo Puig

El Govern valencià liderat pel PP en coalició amb Vox manté algunes de les mesures estrela del seu predecessor en el càrrec. Les primeres mesures efectives de l’executiu de Carlos Mazón impliquen la pròrroga de decrets aprovats pel Consell de Ximo Puig en coalició amb Compromís i Unides Podem, en concret les que van emanar des dels departaments socialistes.

En els dos últims plens de l’executiu la Generalitat ha anunciat la pròrroga de la rebaixa del transport públic de titularitat autonòmica i la gratuïtat per a menors de 30 anys. La consellera d’Infraestructures, Salomé Pradas, va confirmar el 28 de juliol passat que es mantindrà la reducció del preu en el 50% i la gratuïtat fins al final de gener del 2024, en un decret que ja s’ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat.

El nou Consell també manté la reducció de les taxes universitàries, una mesura prevista en el decret per a fer front a la inflació. El ple ha aprovat “congelar les taxes universitàries per a continuar fent costat a les famílies” i, per tant, mantindre els preus establits per al curs 2022-2023, segons ha apuntat la portaveu i consellera d’Hisenda, Ruth Merino.

De la mateixa manera, l’executiu mantindrà el programa del Bo Viatge, una subvenció per al turisme valencià creada després de la pandèmia amb la idea de reactivar el sector i desestacionalitzar l’activitat. La consellera de Turisme, Nuria Montes, ho va anunciar dimarts passat després de presidir la primera reunió amb una àmplia representació de les principals associacions turístiques i hostaleres de la Comunitat Valenciana. La titular de Turisme va indicar que el programa continuarà, encara que “es reformularà per maximitzar-ne l’efecte i arribar a més persones”. En aquest sentit, ha ressaltat la voluntat de prorrogar aquest programa durant el 2024 després de comprovar “el bon acolliment” per part del sector i dels valencians i d’altra banda ha anunciat que es tractarà amb el sector la possibilitat de fer “alguns retocs quant a intensitat de l’ajuda i els dies a gaudir”.

En vista de les mesures, la portaveu dels socialistes en les Corts Valencianes i exconsellera d’Obres Públiques, Rebeca Torró, va acusar el líder del PP de “no tindre idees pròpies” i “viure de les rendes” de l’executiu liderat pel PSPV, “mancant de projecte per a la Comunitat Valenciana”. “Que traguen les seues mesures, si és que en tenen”, va ironitzar la síndica dijous passat, després de la visita de Mazón als terrenys on es construeix la gigafactoria de bateries de Volkswagen, una de les grans infraestructures subscrites durant el mandat del Pacte del Botànic.